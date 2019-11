FÚNEBRES | 29 de noviembre de 2019

29/11/2019 - 03:19 Funebres

Fallecimientos

29/11/19

Yolanda Mabel Sayago (La Banda)

Carlos Guillermo Albarracín (Tintina)

Florencia Goyochea

Francisco Nuñez

Raúl Antonio Vera

Blanca Sara Paz (La Banda)

Sepelios Participaciones

CEJAS, MARIO EDUARDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. Sus amigos de la Facultad de Ciencias Forestales UNSE, decano Dr. Juan Carlos Medina, vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, administrativos, compañeros docentes y no docentes participan con dolor su fallecimiento.

CÉLIZ, JUAN AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Perla Buenvecino, Luis Congiu, Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra y flias, acompañan con el cariño de siempre a su prima Chabela, hijos y nietos. Comparten estos momentos de dolor, ruegan al Señor por el eterno descanso de Juan y la resignación de sus seres queridos.

CÉLIZ, JUAN AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Argelia Paez de Chamut, sus hijas Adriana, Viviana y Silvia y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

GALLO, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Su madre Argentina Mansilla, sus hermanos Blanca, José, Marisa, Luis, Walter, Federico, Martina, Mario, Jorge, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11 hs. en el cementerio El Zanjon. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

GOYOCHEA, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Sus hijas Marcela y Ruth y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GOYOCHEA, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Marcela querida, tu mamita ya descansa en paz. Tus ex compañeros, colegas y amigos de ASAIM te acompañan en este dificil momento. Rogamos oraciones en memoria de Florencia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GOYOCHEA, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Piru, Adriana P. Adriana C. Gringa, Marta participan del fallecimiento de la mamá de su amiga Marcela Perez y ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, EDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Maria Natalia Gómez Mulki. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MULKI, EDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cra. Maria Natalia Gómez Mulki. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MULKI, EDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega, Cra. Maria Natalia Gómez Mulki. Que descanse en la paz del Señor.

MULKI, EDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. "Bienaventurados los limpios de corazon por que ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

NÚÑEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. Sus hijos Pablo, Javier, Rosana, Sandra y Claudia, hijas políticas Daniela y Leila, nietos Valentina, Jeremías y Olivia y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Pque. El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

ORIETA, JUSTO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Su esposa: Marina Gerez, sus hijos: Mabel Guerra y Sergio Noriega y nietos part. su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Lamadrid 1665 B. Mariano Moreno. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALLEJO, DARÍO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Los compañeros del área derivaciones del IOSEP de su hija Lucrecia: Guillermo, Carla, Gisela, Gonzalo, Fernando, Dr. Conrado Corvalán, Dra. Ester Álvarez de Padilla y Dra. Mary Gómez Juncal participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLEJO, DARÍO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. "Te suplicamos Señor le des a tu siervo la felicidad de los justos en la vida eterna". Sus amigos Favián Hoyos, su señora madre Emma Cisneros de Hoyos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que el Señor colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos.

VALLEJO, DARÍO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. "Las almas de los justos están junto al Señor y no los afectará ningún tormento. Ellos gozan de su gloria". Miriam Arcos y Norma Arcos de Blanco participan con dolor la partida del padre de nuestra querida amiga Luky y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones.

ZURITA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Sergio Zurita de la Escuela F.P.Y.C.L. Nº 33 participan con dolor el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACEVEDO, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. "Vives feliz entre ángeles y estrellas luminosas, mirándonos con amor desde el más allá. De ti recibimos las mejores lecciones de vida, por eso a 2 años de tu partida te extrañamos, te agradecemos y te recordaremos siempre. Descansa en paz". Sus hijos Gringa, Cudo, Tiña, Olla, Ota, Jorge y nietos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

DÍAZ DE CASTELLANOS, ROSA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/10|. Dame el nombre que siempre me diste, no adoptes una expresión solemne y triste, sigue riendo con los que nos hacías reír juntos, reza, sonrie, piensa en mi y no llores si me amas. A nueve años de tu partida. Tu esposo, hijos, nietos y bisnieto, invitan a la misa realizarse el dia 29/11 a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

PAZ, BLANCA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Sus hijos Alicia, Amanda, Aldo, César, nietos, bisnietos, su nieta en el afecto Silvia y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo. Av. Belgrano 531 (LB). ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Rosa Paz Vda. de Santillán, sus sobrinos Roxana, Ricardo y Mario Santillán, sus sobrinos politicos Alberto Velazquez y Mirian Godoy, sus sobrinos nietos Denis, Marha, Maia y Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Roxana Santillán, su sobrino politicos Alberto Velázquez, sus sobrinos nietos Marha y Alberto Velázquez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Angélica Hoyos Vda. de Velazquez, acompaña con profundo dolor a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, YOLANDA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. Sus hijos Yonatan, Lucas, su mamá Rosalva, sus hnas Carmen, Silvia, Sandra, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia. Cob. Norcen .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ALBARRACÍN, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Su esposa Rosa Vega, sus hijos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Tintina. HAMBURGO CIA DE SEG SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VERA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. Sus hijos Claudio y Raúl Vera participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLALBA VDA. DE VILLALBA, ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. Calladamente, alentando nuestros esfuerzos por estudiar, en una época en que nada teníamos, sólo sueños. ¡Gracias doña Alejandrina! Primera promocion de la Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZELAYA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/19|. Sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA - Belgrano 124 - Sucursal Frias.