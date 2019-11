El Papi Fútbol de Frías tendrá cita hoy y mañana

29/11/2019 - 11:51 Interior

CHOYA, Choya (C) En el predio de la Asociación Friense del Papi Fútbol se jugarán los encuentros por la C-50 y C-40 de sus respectivos torneos.

Hoy (viernes) a las 20 por la fecha 11 del certamen Juana Paula Coronel de la C 50 se medirán: Ubela vs M. Aguilar Ing (único líder con 28 puntos); Abuelos de Messi vs Supermercado; Gomería Mis Amores vs Colonia Achalco y Defensores de Sumampa vs Los Maestros.

Mañana (sábado) en la C 40 y por campeonato denominado “José Ocón”, chocarán desde las 18 los siguientes equipos: Banda Verde vs Amigos de siempre; Metal Dina vs Cobro Expres Frías; Agustín Maderas vs Maturano; Carpintería J y M vs Yapeyú y Tienda M y C vs Panificadora La Única. Tendrá fecha libre Despensa Amaia que es el único puntero de esta categoría con 27 unidades.