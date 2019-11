FÚNEBRES | 30 de noviembre de 2019

29/11/2019 - 22:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, ELVIRA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Sus hijos Walter, Patricia, Ramón, Rosa, su cuñada Ema Arce, hermanos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÉLIZ, JUAN AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Querido Juan, que el Señor te reciba en su Reino y vivas allí para siempre. Su hermano político Ciro Cancinos, su esposa Elena Paz, sus sobrinos Fernanda Cancinos, Ciro A. Cancinos, su sobrino nieto Álvaro Cancinos, participan su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria y consuelo para toda la familia, esposa Isabel Cancinos de Céliz, sus hijos Juan A. Céliz, Liliana Céliz, Elena Céliz y Patricia Céliz y todos sus nietos.

DÍAZ, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Su esposa Zabaleta Myriam, sus hijos Viviana y Luis, nietos Lisandro, Lourdes, Lucca participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo S.V. Nº2 P. L. Gallo 330 SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Sus padres Víctor Medina y Nancy Frabega, Hna. Mariana, sus tíos Hugo, Mario, primos: Hugo, Anabella, Cintia, Flor, Luca, Dinardo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo S.V. Bº Ej. Argentino. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ DE TOLOZA, TOMASA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Su esposo: Raúl Osvaldo Toloza y demás familiares part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Remes, Dpto. Capital. Casa de duelo: Capitán Aguado 861 B. San Martín. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RICARTE, ALBA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. ¡Qué dolor! Heridas profundas en mi corazón, no sé cuando podrán cicatrizar perdiendo a mis hermanos tan seguidos, donde conseguiré consuelo para este corazón destrozado, sólo le pido al Todopoderoso que la perdone y la llame a su presencia y que su alma descanse en paz. Su hermana América Ricarte de Ibarra y sobrinos con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

APARICIO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Sus hijos; Alicia, Carlos, Carla y Nicolás, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Irigoyen y Garay (S. V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAI-RA E HIJO.

PAZ, BLANCA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Rosa Paz viuda de Santillán, sus sobrinos Roxana, Ricardo y Mario Santillán, sus so-brinos políticos Alberto Velázquez y Miriam Godoy, sus sobrinos nietos Denis, Marha, Maia y Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, HONESIO GENIVERO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Su esposa Nicolás Peralta, su hijo Mario, sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

SANTILLÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecció el 21/11/19|. Familiares y amigos invitan a la misa que se celebrará el día domingo 01/12 a las 21.30 hs en parroquia San Isidro Labrador de Forres, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al reino celestial.

TORRES, ABRAHAM RENATO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/2018 y espera la resurrec-ción. "A un año sin tu presencia siempre estarás en nuestros corazones, te extrañamos mucho y rogamos que te encuentres en la compañía de Dios nuestro Señor y te encuentres en la Gloria eterna." Su esposa Berta, sus hijos: Renato, Omar, Daniel, hijas políticas Ivana, Zulma, nietos Facundo, Miguel , Rafael y Mayra Torres y familiares políticos invitan a la misa a familiares y ami-gos a oficiarse hoy a las 20,30 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

Recordatorios

CÁCERES, ANDRÉS EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/95|. "Siempre en nuestros corazones. Fuiste una bella persona y todavía gente que te conoció te recuerda". Sus hijos Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; su hermana María Angélica Cáceres y demás familiares lo recuerdan en el día de su natalicio número 82. Que brille para él la luz que no tiene fin.

POVEDANO, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/02|. Querido Hectitor, pasaron los meses, pasaron los años, me cuesta pensar que ya no estás físicamente junto a tus seres queridos. Fue injusto y cruel tu viaje inesperado. Nos dejaste con las manos vacías y el corazón destrozado. Eras una persona buena, humilde y sencilla con todos los que te conocían y querían de verdad. Quisiera abrazarte y decirte tantas cosas que las tengo guardadas en el corazón, espero que Dios y los ángeles te protejan y te den el descanso eterno ya que en la tierra no lo conseguiste. En el cielo serás una estrella más que iluminaras a tus tías que tanto te quería y te cuidaban. Espero nos des resignación. Tus tías Mafi y Fany oficiarán una misa en tu querida memoria.

Responsos

SANTILLÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecció el 21/11/19|. Familiares invitan al responso que se realizará el día sábado 30 a las 18.30 hs en el cementerio de la ciudad de Forres. Se ruega una oración en su memoria.