Alumnos regalan pesebres artesanales a entidades bandeñas

30/11/2019 - 00:20 La Banda

Para hacer realidad la última etapa del proyecto denominado “Baby Shower de Jesús”, alumnos del 5º año de secundaria del Instituto Nuestra Señora de Lourdes, del barrio El Cruce, en La Banda, dieron inicio a una serie de visitas muy especiales a instituciones de esta ciudad con el objeto de regalarles los pesebres artesanales que elaboraron como parte de esta iniciativa con la que lograron anticipar exitosamente el espíritu navideño. Lo hicieron posible homenajeando a un grupo de madres embarazadas que ellos mismos invitaron y a quienes regalaron ajuares para sus bebés, recolectando alimentos no perecederos, pañales, ropa y otros elementos para ser donados a la Maternidad bandeña.

En primera instancia, visitaron a los efectivos de la Comisaría Nº 47 y les entregaron uno de los pesebres que adornaron el emotivo “Baby Shower”.

Por pertenecer a los barrios San Fernando y El Paraíso, los alumnos Luján Gómez y Agustín Díaz explicaron que eligieron la Comisaría por tratarse de una de las instituciones más importantes de la zona, y que ha sabido conectarse con los vecinos, por ejemplo, con frecuentes visitas a sus casas para interiorizarse sobre sus inquietudes. En ocasión de la visita, señalaron que la idea surgió como un proyecto del espacio curricular ‘Investigación Social’, a cargo del profesor Agustín Carreras, quien les propuso confeccionar un pesebre y regalarlo a una Institución que los representara.

Un cambio

Precisamente, el profesor Carreras quiso destacar el testimonio de uno de los estudiantes que participan del proyecto: “Gracias a usted, por enseñarme muchísimas cosas que me hicieron cambiar, ir a donar el pesebre me hizo sentir como una persona de buenos valores, no es fácil y de donar así sea la más mínima cosa, pero hoy me sentí así; no sabe cómo nos recibieron los policías, nos hicieron entrevistas y nos avisarán cuando publiquen en el diario”, le contó con genuino entusiasmo.

Alerta Banda

Otro grupo de alumnos hizo su visita y donación en el Centro de Monitoreo Urbano Municipal, donde fueron recibidos por Alfredo Carate (dirección), Carolina Montenegro (coordinadora). Con idéntica dinámica, se presentaron, contaron sobre el proyecto y les regalaron el pesebre, arrancando sorprendidas sonrisas de felicidad por haber sido seleccionados para recibir tan significativo presente.

Este viernes, completaron la jornada llegándose hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios, en el sector este de la ciudad. Allí, cumplieron con el protocolo establecido ante el comisario mayor Luis Romualdo Teves y Mariano More.

Por último, otra delegación colegial llevó un pesebre a la UPA Nº 8 de Villa Gianuzzi, cerca del barrio San Martín.