Lanzan nuevo curso para mecánicos de motocicletas para vecinos de La Banda

30/11/2019 - 00:28 La Banda

El intendente Pablo Mirolo, junto con autoridades nacionales del gremio de Smata, realizó el lanzamiento de un curso sobre mecánica de motocicletas, capacitación impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Humano como parte de las actividades que impulsa la comuna en el marco de las políticas a favor de la promoción de empleo.

La capacitación tendrá una duración de dos meses, con un total de 120 horas cátedra. Las clases se dictarán de lunes a viernes, de 18 a 21, en las instalaciones del Patinódromo Municipal ubicado sobre avenida San Martín y estarán a cargo del profesor Sebastián Muratore. Al finalizar, los participantes recibirán una acreditación a nivel nacional.

El jueves comenzó la instrucción con 31 personas que completaron el cupo de inscripciones disponibles. Si bien la mayoría son varones, también participan cinco mujeres, lo que muestra el perfil inclusivo de esta propuesta que fue destacada por los organizadores.

En la oportunidad, acompañaron al jefe comunal el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, y el director de Juntas Vecinales, Diego Torres. También estuvieron presentes autoridades nacionales de Smata como el secretario general de Cultura y Capacitación, Jorge Sánchez, y el coordinador de proyectos de Formación Profesional, Daniel López, y los delegados provinciales Miguel Ángel Valverde y Javier Quiroga.

Esta es la primera capacitación con Smata

Al referirse a esta nueva capacitación en oficios, el intendente Mirolo señaló: “Quiero agradecer a las autoridades nacionales y provinciales de Smata por pensar en La Banda para poder llevar adelante esta capacitación tan importante orientada a la reparación de motovehículos. Ésta es la primera capacitación que realizamos junto a Smata donde tenemos una alta concurrencia, tanto de varones como mujeres, pero lo más importante es que al finalizar la formación, las personas que participaron recibirán una acreditación a nivel nacional para poder trabajar en las industrias, en empresas o poder realizar su propio emprendimiento”.

Agregó: “Es muy importante tener a organizaciones de trabajadores como Smata que no solo piensan en sus afiliados sino que también se abren a la sociedad y piensan en su conjunto, en tantos jóvenes y chicas que pueden capacitarse en estos oficios. Para nosotros como estado se nos hace mucho más fácil trabajar de esta forma, en conjunto, estado y organizaciones civiles trabajando por el beneficio de la comunidad”.

Por su parte, Miguel Ángel Valverde, expresó: “Smata piensa en general que las oportunidades hay que dárselas a todas las personas. Hay personas que no llegan a tener un buen trabajo porque no tienen una buena capacitación profesional o ningún oficio. Por eso esta capacitación es para toda la comunidad, todo el que quiera participar se anota y lo puede hacer. Si no entra en el cupo de ahora lo podrá hacer en los próximos cursos que pensamos hacer”.

“Queremos llegar a todas las personas que viven en diferentes sectores sociales y que haya mano de obra calificada en cada ciudad a la cual se le va a otorgar un diploma que tiene validez nacional. En fin, queremos que las personas se puedan desarrollar en la provincia y que los jóvenes no se vayan de otros lugares porque no tienen capacitaciones o posibilidad de empleo”, concluyó el delegado general de Santiago del Estero.