“Es un equipo que sabe a lo que juega”

30/11/2019 - 02:26 Deportivo

El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, se refirió ayer a Central Córdoba, su rival de mañana. “Es un rival que no está sufriendo la presión del descenso, sacó muchos puntos y no divide de la misma manera. Nos vamos a tener que adaptar lo más rápido posible a la cancha. Hay que tomarlo con mucha seriedad porque estos partidos que quedan son muy importantes. Son un equipo que sabe a lo que juega, no se complica, te ataca directo, tiene buen remate de media distancia”, aseguró.

Consultado sobre los dos encuentros que le faltan a Central, contra los santiagueños de visitante y Boca de local, Cocca sostuvo: ‘Esto va a ser partido a partido y no tenemos que mirar más allá de Central Córdoba. Es un rival duro, difícil y nos tenemos que adaptar rápido a buscar los tres puntos, si no lo hacemos bien probablemente suframos mucho’.

Requerido sobre el planteo del equipo en Santiago del Estero, Cocca anticipó: ‘Nuestra manera de pensar es poner a los jugadores que creamos que están mejor, pero también pensando en lo que va a proponer el rival y en base a eso hacer nuestra estrategia de juego, así que no vamos a cambiar porque es lo que venimos haciendo’.