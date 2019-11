Jerónimo Solórzano: “Llevar este apellido es muy satisfactorio”

30/11/2019 - 03:02 Deportivo

El tucumano Jerónimo Solórzano tomó la decisión de jugar por primera vez fuera de su provincia y hoy disfruta el presente en Independiente BBC, con la satisfacción de sentirse últil para el equipo.

En visita a la redacción de EL LIBERAL, el alero tucumano se mostró reconfortado por haber elegido a Independiente BBC.

“Mi carrera deportiva no es corta, pero sí sencilla, porque prácticamente pertenecí a un solo club. Empecé a jugar muy de chico, pero el club Talleres de Tafí Viejo se había venido abajo, estaban las puertas cerradas y empecé a jugar en Juventud Unida, que era el club más cercano que tenía. Luego volví a la escuelita de mi club en Tafí Viejo. Y hasta antes de firmar en Independiente, siempre jugué ahí. Para mí significaba mucho esto, tenía que elegir bien dónde ir. Quería caer a un club responsable, que venga haciendo bien las cosas y también necesitaba un club que sea como una vidriera hacia otros rumbos. Y además no me quería ir lejos para tener la familia cerca. Fue una decisión difícil”, comentó el alero tucumano, de 30 años.

Jerónimo es hijo de Rubén Solórzano, jugador emblemático del seleccionado tucumano y destacado profesional de la medicina.

“Lo vi jugar cuando era chico en la local de Tucumán, pero realmente no tuve la suerte de verlo jugar de joven. Llevar este apellido es muy satisfactorio, más que nada por lo deportivo pero también por su profesión. Él era un deportista de elite y a la vez pudo estudiar una carrera tan difícil como Medicina. Jugaba en Bahía Blanca y se iba a rendir libre las materias en Tucumán. No lo siento como un peso, tampoco nunca me pongo a pensar en el qué dirán. Vivo a mi manera. Es lindo que te reconozcan por tu viejo, por el apellido, pero no lo tomo como si fuera un problema”, comentó.

Triple inolvidable

Jerónimo también recordó el triple de su autoría, que definió la final del Campeonato Argentino de Mayores del 2015.

“Hacía muchísimos años que Tucumán no salía campeón. Fue uno de los momentos más lindos, por cómo se ha dado, por la decisión que me ha tocado tomar y que por suerte pude convertir. Y la verdad que sigue muy presente e incluso tengo videos y los uso para levantarme el ánimo, para concentrarme. Cada tanto, mi viejo me hace acordar de ese momento. Está siempre en mi cabeza y no me voy a dejar de acordar nunca”, aseguró convencido.

Al hablar de su rendimiento en Independiente BBC, opinó: “Me está costando un poco amoldarme a un juego que nunca había tenido, pero de a poco lo voy sacando adelante. Venía de jugar en un equipo donde tomaba las mayores decisiones y ahora tengo que ser un jugador más de rol, que por ahí es un poco complicado, porque me gusta la pelota. Entonces, al tener menos decisiones, es difícil cambiar, pero es cuestión de tiempo. Cuando hablé con el técnico, le pedí un poco de paciencia, porque yo necesito tirar tantas pelotas y el sistema de juego de este equipo es para que yo tome menos decisiones. El objetivo del entrenador es que todos sean partícipes”.

Por último, habló de cara al partido de mañana ante San Isidro. “Es un equipo que no perdona, un equipo larguísimo, con bastantes nombres. Nuestra clave va a estar en la defensa, en tratar de dejarlos por debajo de los 70 puntos y con ese tanteador creo que podemos sacar el partido adelante”, concluyó.