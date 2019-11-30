CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CINE 7
19.00 CINE DE LA TARDE
20.00 SORTEO DE MONO
BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE: CINE DE LA TARDE
(CONTINÚA)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 POLO: HERENCIA DE
GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS
POTREROS
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PLANETA OCÉANO
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 LA PEÑA DEL PELADO
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.
CHACO FOR EVER
19.00 VIVIR SANTIAGO
19.30 ARABESC
20.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
21.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. GIMNASIA
23.00 MORENA TV
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06:09 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
07:48 OPERACIÓN CACAHUETE 2. MISIÓN:
SALVAR EL PARQUE
09:29 AVIONES: EQUIPO DE RESCATE
10:56 UNA LOCA NAVIDAD
12:41 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD
14:26 EL GRINCH
16:25 UNA NAVIDAD CON LOS MUPPETS
18:07 SANTA CLÁUSULA
20:01 SANTA CLÁUSULA 2
22:00 EL GRINCH
23:58 AÑO BISIESTO
01:55 LA AMENAZA INVISIBLE
TNT
06.34 LA MEJOR DE MIS BODAS
08.18 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
10.01 CARS
12.18 GIGANTES DE ACERO
14.37 ESCUADRÓN SUICIDA
17.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE: PARTE 1
19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE: PARTE 2
22.00 PÍXELES
23.58 TU PARTE DEL TRATO
01.01 XXX: ESTADO DE EMERGENCIA
02.51 JOHN WICK
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.07 MAD ABOUT YOU
06.33 EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO
06.59 ASTROLOGÍA
07.25 MAD ABOUT YOU
07.51 MAD ABOUT YOU
08.17 MAD ABOUT YOU
08.42 MAD ABOUT YOU
10.51 SELENA
13.02 DICEN POR AHÍ...
14.42 STAR WARS: EPISODIO I
17.03 STAR WARS: EPISODIO II - EL ATAQUE DE
LOS CLONES
19.42 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
22.00 LA ASESINA
00.06 LA PÍCARA PURITANA
01.56 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
03.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE
SPACE
06.00 CANELO: VIGILA EL TRONO
06.57 LOS SAQUEADORES
08.43 MAD MAX
10.21 MAD MAX II: EL GUERRERO DE LA
CARRETERA
12.00 MAD MAX III: MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA
DEL TRUENO
13.58 MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO
16.07 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
17.51 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
19.43 MÁXIMO RIESGO
22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
00.50 GAMER: JUEGO LETAL
02.26 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE
HIERRO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
CINE RENZI
(LA BANDA)
* LOS ÁNGELES DE
CHARLIE, 22 HS.
*EL REY LEÓN, 15 Y 18.30 (CAST.
$80)
* 4 METROS, 17 HS (ESPACIO
INCAA $50)
* EL SECRETO DE JULIA,
20.30 (ESPACIO INCAA $50)
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 6 DE DICIEMBRE,
A LAS 22, MASTER STROKE
PRESENTARÁ UN TRIBUTO A
QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, DE LA
ESCUELA DE DANZAS DE STELLA
FOCHESATO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, A
PARTIR DE LAS LAS 21, MILONGA
POPULAR.
QUINCHO PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A
PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO
DEL FOLCLORE” CON LOS
RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ
ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN
ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL
CREPÚSCULO, LA BANDA DEL
RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y
CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13AÑOS)
14.30 (CAST); 17 (CAST)
CONTRA LO IMPOSIBLE:
FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
19.30 (CAST)
UN DIA LLUVIOSO EN
NUEVA YORK (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
22.30 (SUBT)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
14.00 (CAST); 16.30 (CAST)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN
(2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
21.30 HS (SUBT)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP) DURACION:
128MINUTOS
17.00 (CAST)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
19.30 (CAST); 22 (SUBT)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14.30 (CAST), 17.20 (CAST), 19.30
(CAST), 22.20 (SUBT)
MIDWAY: ATAQUE EN
ALTAMAR (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
13.30 (CAST), 16.15 (CAST), 19
(CAST), 21.45 (SUBT)
HÍPER LIBERTAD
LOS ÁNGELES DE CHARLIE
APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTR.
CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-
PROYECTO GÉMINIS APTA 13
AÑOS CAST. 2D 23:00
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI) CAST. 2D
22:30 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA
CAST. 2D 18:30- 20:30-
VENTA ANTICPADA
ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019
STAR WARS: EL ASCENSO DE
SKYWALKER APTO 13 AÑOS