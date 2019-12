CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de diciembre de 2019

30/11/2019 - 21:04 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE

TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE 7

19.00 CINE DE LA TARDE

20.00 SORTEO DE MONO

BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE: CINE DE LA TARDE

(CONTINÚA)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 POLO: HERENCIA DE

GLORIA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS

POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL 14

12.00 PLANETA OCÉANO

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 LA PEÑA DEL PELADO

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.

CHACO FOR EVER

19.00 VIVIR SANTIAGO

19.30 ARABESC

20.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

21.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. GIMNASIA

23.00 MORENA TV

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

06:09 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

07:48 OPERACIÓN CACAHUETE 2. MISIÓN:

SALVAR EL PARQUE

09:29 AVIONES: EQUIPO DE RESCATE

10:56 UNA LOCA NAVIDAD

12:41 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD

14:26 EL GRINCH

16:25 UNA NAVIDAD CON LOS MUPPETS

18:07 SANTA CLÁUSULA

20:01 SANTA CLÁUSULA 2

22:00 EL GRINCH

23:58 AÑO BISIESTO

01:55 LA AMENAZA INVISIBLE

TNT

06.34 LA MEJOR DE MIS BODAS

08.18 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

10.01 CARS

12.18 GIGANTES DE ACERO

14.37 ESCUADRÓN SUICIDA

17.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE: PARTE 1

19.38 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE: PARTE 2

22.00 PÍXELES

23.58 TU PARTE DEL TRATO

01.01 XXX: ESTADO DE EMERGENCIA

02.51 JOHN WICK

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.07 MAD ABOUT YOU

06.33 EL HOMBRE DE MANTENIMIENTO

06.59 ASTROLOGÍA

07.25 MAD ABOUT YOU

07.51 MAD ABOUT YOU

08.17 MAD ABOUT YOU

08.42 MAD ABOUT YOU

10.51 SELENA

13.02 DICEN POR AHÍ...

14.42 STAR WARS: EPISODIO I

17.03 STAR WARS: EPISODIO II - EL ATAQUE DE

LOS CLONES

19.42 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

22.00 LA ASESINA

00.06 LA PÍCARA PURITANA

01.56 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

03.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

06.00 CANELO: VIGILA EL TRONO

06.57 LOS SAQUEADORES

08.43 MAD MAX

10.21 MAD MAX II: EL GUERRERO DE LA

CARRETERA

12.00 MAD MAX III: MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA

DEL TRUENO

13.58 MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO

16.07 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

17.51 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

19.43 MÁXIMO RIESGO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

00.50 GAMER: JUEGO LETAL

02.26 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE

HIERRO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

CINE RENZI

(LA BANDA)

* LOS ÁNGELES DE

CHARLIE, 22 HS.

*EL REY LEÓN, 15 Y 18.30 (CAST.

$80)

* 4 METROS, 17 HS (ESPACIO

INCAA $50)

* EL SECRETO DE JULIA,

20.30 (ESPACIO INCAA $50)

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 6 DE DICIEMBRE,

A LAS 22, MASTER STROKE

PRESENTARÁ UN TRIBUTO A

QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, DE LA

ESCUELA DE DANZAS DE STELLA

FOCHESATO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, A

PARTIR DE LAS LAS 21, MILONGA

POPULAR.

QUINCHO PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO

DEL FOLCLORE” CON LOS

RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ

ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN

ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL

CREPÚSCULO, LA BANDA DEL

RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y

CANTO “TRINO”.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13AÑOS)

14.30 (CAST); 17 (CAST)

CONTRA LO IMPOSIBLE:

FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

19.30 (CAST)

UN DIA LLUVIOSO EN

NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

22.30 (SUBT)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

14.00 (CAST); 16.30 (CAST)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN

(2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

21.30 HS (SUBT)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP) DURACION:

128MINUTOS

17.00 (CAST)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

19.30 (CAST); 22 (SUBT)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14.30 (CAST), 17.20 (CAST), 19.30

(CAST), 22.20 (SUBT)

MIDWAY: ATAQUE EN

ALTAMAR (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

13.30 (CAST), 16.15 (CAST), 19

(CAST), 21.45 (SUBT)





HÍPER LIBERTAD

LOS ÁNGELES DE CHARLIE

APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTR.

CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-

PROYECTO GÉMINIS APTA 13

AÑOS CAST. 2D 23:00

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI) CAST. 2D

22:30 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA

CAST. 2D 18:30- 20:30-

VENTA ANTICPADA

ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019

STAR WARS: EL ASCENSO DE

SKYWALKER APTO 13 AÑOS