“Habilitar la palabra” para plantear este tema en la escuela y la familia

30/11/2019 - 23:22 Santiago

Las integrantes del grupo ¡Aquí estoy! consideraron que es “normal y lógico” que los papás y los docentes, se sientan sin herramientas para enfrentar la situación, y que es ahí donde se debe comenzar a pensar en las consecuencias de esto.

“Los docentes que acuden a los talleres reconocen que esto no les enseñaron en los profesorados, no estaba dentro de la currícula de su formación profesional. Y esto forma parte de las necesidades de la realidad social que enfrentamos”, dijeron.

“En el trabajo para la comunidad, hablamos de habilitar la palabra, porque cuando silenciamos lo que nos pasa, más sufrimos, entonces el papá que no sabe qué decir, o el docente que no sabe cómo manejar el grupo que atravesó una situación crítica como la del suicidio de un miembro de un grupo, tiene que empezar a buscar esas palabras que le cuestan, se trata de generar recursos que hagan entender qué situación está atravesando el otro, y esa es la empatía”, precisó la licenciada Gammoni.

Consideró que las docentes “no siempre van a tener la mejor palabra”, pero que “no deben tener miedo de no tenerla, hay que buscarla”, porque “no hay otra forma de conocer al otro si no es hablando, porque si no se habla se supone, se supone que los chicos están bien porque no están llorando, y ese puede ser un mal mayor”.

Dijo que también es importante hablar con los padres, “porque muchas veces, el temor los inhabilita; tienen tanto miedo de que el hijo atraviese una situación crítica o que cometa un acto como el que sucedió, que cree que prevenir es no hablar, y en realidad es todo lo contrario”.

“Por eso, el desarrollo de la empatía es fundamental, en todos los ámbitos y en todos los grupos con los que trabajamos, porque generamos promoción de salud con los docentes, entre docentes y de los docentes para con los alumnos; de los alumnos para con los docentes y para con sus pares, que es la red de contención, para que en un momento difícil se revaloricen los lazos sociales que están hoy muy cuestionados y atravesando crisis”, comentó.

La licenciada Arias Paz consideró que los docentes “tienen que comprometerse, si ven a un estudiante que no estuvo bien, que tuvo una crisis, que estuvo llorando, que no pudo hablar, no debe irse tranquila, debería ver si puede localizar a su familia, preguntar cómo siguió después del horario escolar, hacer algo”.

Las señales que da el adolescente que vive un conflicto

Las profesionales indicaron entre las causas que pueden conducir a un adolescente hacia el suicidio, a la falta de comunicación, tanto en el ámbito familiar como escolar y círculo de amigos.

‘Muchas veces, el chico sufre porque en la casa no lo escuchan, sus amigos tampoco. En el hogar, es común juntarse y todos están con el celular, el chico da señales y no lo escuchan, y se pregunta qué hacer con lo que está sintiendo o sufriendo, porque el sufrimiento está en la conducta del suicida, que no sabe dónde ponerlo’, puntualizaron.

Indicaron que una medida de prevención es recuperar los lazos de amistad y familiares, y que el diálogo de los padres con los hijos ‘sigue siendo una medida preventiva’, no cuando sucedió el caso, sino antes, ‘para que cuando un hijo sufra o tenga algo que decir, tenga la confianza para hacerlo’.

‘Otro punto son los proyectos de vida, hay que proporcionarles hoy a los chicos una visión de futuro dónde anclarse, hacia dónde ir, desde lo académico, desde el deporte, desde la fe, de vincularse con sus pares, y en eso somos responsables los adultos. Es el adulto el que debe proporcionarle esas herramientas. Hay una gran responsabilidad en ese estado de desesperanza de los chicos’, dijeron las psicólogas.

Mencionaron como otro de los puntos negativos en las relaciones familiares, el hecho de que en la casa cada uno está con su celular, o con la tele, y no se habla, ‘están conectados pero no vinculados’.

‘Las familias se comunican más por los grupos de whatsapp que sentados a la mesa, y parece que está mal pedir que dejen los celulares cuando se sienten a la mesa, pero hay que seguir diciéndolo, a los adolescentes hay que mirarlos, hay que escucharlos, porque en ese ‘cómo estás’, puede haber una lagrima contenida que la hemos dejado pasar’, insistieron.

La licenciada Gammoni acentuó que en ‘esta época nos marca eso de no mirarnos, de no escucharnos, de ser indiferentes, que es una manera de violentar al otro y no reconocerlo en sus situaciones particulares, y nuestro programa apunta precisamente al desarrollo de la empatía, de habilitar la palabra, al compromiso social con la salud mental’.

“Sin acompañamiento de todos los sectores, esto va a seguir igual”

De cara al futuro que le espera a la comunidad santiagueña en lo que hace a este grave problema, las profesionales consideraron que ‘si no tenemos un acompañamiento de todos los sectores, esto va a seguir igual, o peor’.

‘Se ha conformado una mesa de prevención del suicidio, convocada por el Ministerio de Salud, con abordaje comunitario, de la que formamos parte; hay un interés en el ámbito de la salud pública de generar políticas, pero hay que hacerlo, comentaron.

Dijeron que se necesita un 0-800, donde cualquiera pueda llamar y ser atendido ‘por alguien preparado’, además de ‘un psicólogo en el 107 (emergencia), porque ante una llamada sale el enfermero y el médico, pero no un psicólogo.

‘También debe haber psicólogos en las guardias de los hospitales, porque hoy llega el chico tras un intento de suicidio, se le hace un lavaje y se va, y ¿después qué?’, se interpelaron.

Comentaron que en las guardias virtuales del programa, se reciben contactos del interior, ‘donde no hay atención en salud mental para atender a una nena que ha ingerido pastillas dos veces y hay que traerla a Santiago para que se le dé un turno a dos meses’.

‘Hay que tomar en serio la salud mental. Hay compromiso, hay muchos sectores preocupados y organismos que trabajan en esto. También se deben recuperar los valores familiares, los lazos sociales, porque no estamos haciendo prevención del suicidio, estamos haciendo prevención del agravamiento de una serie de malestares sociales que nos aquejan.

Hemos tenido suicidios de niños, de 10, 12 años, y de personas de la tercera edad. Tenemos que hacer algo’, concluyeron. l