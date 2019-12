Mauro Cosolito: “Estamos bien y eso nos permitió hacer dos grandes juegos”

01/12/2019 - 02:39 Deportivo

Tras pisar suelo santiagueño, luego de una gira por San Pablo y Montevideo, Mauro Cosolito se mostró reconfortado por el rendimiento de Quimsa en la segunda ventana de la Champions League.

El alero santafesino esbozó un balance de la actuación de su equipo en el plano internacional.

“Nos tocó un grupo con rivales muy fuertes, con el campeón de Brasil, con el campeón de Uruguay, con mucha jerarquía, con buenos jugadores. Y a medida que fue pasando la competencia nos encontramos con que estamos bien y eso nos permitió hacer grandes juegos”, explicó en diálogo con EL LIBERAL.

“Acá sacamos una gran ventaja contra Aguada, que eso seguramente nos favorecerá en lo que venga. Y ganamos en Brasil, que no es poca cosa, y jugando un buen partido. En Uruguay lo hicimos muy bien. Nos faltó meter una canasta más para cerrar el partido, porque defendimos las bolas claves que no pudimos meter adelante. Lo bueno es que la bola pasó por las manos de todos, tiramos todos, quisimos buscar al mejor posicionado y la verdad que lo hicimos bien. Remontamos un partido que se venía planteando difícil y luchamos hasta el final”, agregó satisfecho.

Labor ingrata

En el plano individual, Mauro debió encargarse de defender a jugadores de jerarquía como David Jackson y Leandro García Morales. “Es la función que nos toca. Lo corrimos con Iván Gramajo y Brandon un poco cada uno, porque teníamos que poner intensidad y dinamismo. A mí me toca iniciar y estar en más momentos, pero todos hicimos un buen trabajo con los dos. Son buenos jugadores. García Morales no sumó con la calidad que lo venía haciendo, porque convirtió muchos tiros libres. Estoy contento porque pudimos hacer dos grandes partidos”, explicó.

El alero santafesino ya está con la cabeza puesta en el partido ante Gimnasia. “Queremos que el martes la gente siga acompañando. Tenemos un lindo desafío contra un equipo que viene invicto y la verdad que está jugando muy bien al básquet. Es difícil poner el foco en una cosa y después en la otra, pero bueno... Es lo que nos toca ahora y es lo que estamos preparados para hacer. Queremos jugar a estadio lleno”, tiró.

Mauro también habló de Tomás Allende, que ayer perdió la final sudamericana. “Estábamos viendo en el colectivo e iban ganando. Me acabo de enterar, porque tenemos un grupo con los chicos. Va a tener muchas de ésta para jugar y para ganar. Hizo un gran laburo. Esto sigue y va a tener muchas más finales por jugar. De eso no hay dudas. Es un chico con mucho futuro y ojalá que vuelva y se siga entrenando, porque el básquet te da revancha todos los días. Nosotros estamos acá para bancarlo”, señaló.

Por último comentó dónde irá esta noche: Independiente vs. San Isidro u Olímpico vs. Gimnasia. “Hace mucho que no lo veo a mi hermano y estoy comprometido en ir a verlo. Aparte tengo muchos amigos jugando en San Isidro como Guaita. Voy a ir a ese partido seguramente”, concluyó. l