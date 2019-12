Cómo es el nuevo Chevrolet Onix

01/12/2019 - 10:58 El Cronista

En un año difícil para el mercado automotor, que cerrará con caídas en las ventas superiores al 40%, General Motors lanzó el anteúltimo modelo que tenían pendiente para este año: el nuevo Chevrolet Onix, que se encontrará en las versiones hatch y sedán. Se trata de una de las grandes apuestas de la marca para la renovación del auto más vendido en Sudamérica que llega al mercado argentino con un precio muy competitivo (desde los $800.000).

En este rediseño gana en dimensiones a lo largo y ancho de la carrocería, así como en la distancia entre ejes. En caso del sedán, este incremento es de 41mm, 72mm y 194 mm, respectivamente. La versión Premier sumará también faros delanteros tipo proyector y luces led de conducción diurna.

Esto resalta la imagen premium del nuevo modelo tope de línea que tendrá también llantas de aleación de 16 pulgadas de diseño exclusivo.

El próximo mes llegarán al mercado las versiones base y LT que ofrecen un motro naero de 1,2 l aspirado de 90 CV con un torque de 115 Nm. En enero, en tanto, se empezará a vender el Onix Premier, que tendrá motor 1.0 Turbo de 116 CV con un torque de 160 Nm.

Ambas motorizaciones poseen tecnologías inéditas para motores de 3 cilindros, ya que su sistema de correa dentada inmersa en aceite resulta más silencioso y queda más protegido del polvo y el desgaste. De esta manera el mantenimiento de la correa debe hacer cada 240.000 km.

Además, el diseño único del cigüeñal permitió mover los pistones unos milímetros del eje, lo que mejora el rendimiento a raíz de la disminución del esfuerzo del sistema.

Mayor seguridad

Esta nueva versión del Onix ofrece 6 airbags de serie. En cuanto a seguridad activa, cuenta con dirección eléctrica progresiva, alerta de velocidad, control de estabilidad y tracción, distribución electrónica de frenado y ABS en toda la gama. Los discos de freno pasaron de 13 a 14 pulgadas, lo que incrementa la sensación de control de vehículo, principalmente en las situaciones de emergencia.

La versión Premier cuenta, además, con alerta de punto ciego, asistente de estacionamiento automático, asistente de arranque en pendiente, y respuesta automática OnStar en caso de emergencia ante un choque con apertura de airbags.

Auto inteligente

El Onix viene con wifi nativo, lo que evita tener que usar los datos del celular para acceder a Internet y brinda una señal hasta 12 veces más estable. También permite conectar hasta 7 dispositivos de forma simultánea para que todos los ocupantes puedan disfrutar de un viaje conectado.

Vendrá con un paquete de datos gratuito de 3GB o 3 meses como paquete de lanzamiento y posteriormente, los clientes podrán adquirir paquetes de 2GB, 5GB, 10GB o 20GB.

La terminal ofrece garantía de 3 años o 100.000 km, lo que suceda primero. Se comercializará en los siguientes colores: Summit White, Switchblade Silver, Black Meet Kettle, Red-E or not red, Blue Seeker & Tiger Lily.

Ernesto Ortiz, Vicepresidente de Operaciones para General Motors Sudamérica, aseguró que la llegada del nuevo Onix al mercado argentino cambiará las reglas del segmento: “El nuevo Onix no sólo será el auto líder del mercado, el primero en conectividad, seguridad y tecnología, sino que se mantendrá como el auto más competitivo del segmento”.

El nuevo Onix también es capaz de identificar al conductor por la presencia de la llave electrónica y permitir la apertura de puertas y el accionar del botón de encendido. Antes de subir, es posible iniciar la climatización del habitáculo a través de la renovada App myChevrolet. Ya a bordo, la nueva generación multimedia de MyLink permite la conexión de 2 teléfonos en simultáneo por bluetooth para mayor interacción.

Las actualizaciones del módulo OnStar, de la radio o del CGM (módulo central de seguridad de datos) que estuvieran disponibles para el auto, se realizan remotamente vía internet. Además, incluyó 2 puertos USB en el dorso de la consola central y porta objetos del panel interno de las puertas.

Visión de Ceo

El Ceo de General Motors Sudamérica, Carlos Zarlenga, dio además una mirada general sobre el mercado automotor este año. Dijo que cerrará con unas 460.000 unidades vendidas en el país y que para el año que viene se mantendría en la misma línea aunque "dependerá de un imponderable: el control de cambios".

El ejecutivo recordó que en 2015, que también fue un año con dólar oficial y dólar 'blue', se vendieron 900.000 vehículos porque era una alternativa de inversión. Ese escenario podría repetirse, dijo.

En cuanto a los planes de la empresa en el país, Zarlenga dijo que "el año que viene es en el que se hará la mayor parte del desembolso de la inversión que ya fue anunciada. Nuestro plan es continuar porque la planta de Alvear sigue siendo una de las claves en el sistema", en relación a los u$s 500 millones que se invertirán, de los cuales u$s 300 millones son una inversión directa de GM y los otros u$s 200 millones son de sus proveedores.

Allí comenzará a fabricarse en 2021 el nuevo modelo de la marca, del que todavía no trascendió el segmento ni el nombre. En la planta hoy se produce el Cruze, unas 26.000 unidades de las que más de 90% se exporta a Brasil. El plan, según Zarlenga, es vender también el Cruze a Colombia a Chile, a donde ya se realizaron algunos envíos.

Zarlenga dijo además que será crucial el avance del Mercosur para el sector automotriz. "Es positivo que los gobiernos de Argentina y Brasil ya entendieron que el comercio entre ambos países es importante y hay pragmatismo en la relación.También los industriales -la FIesp brasileña y la UIAvieron los progresos en esta relación después de reunirse con el equipo cercano al presidente electo", dijo. Para la compañía, la sinergia es tan grande que productos como el Cruze fabricado en la Argentina destina más del 90% de su producción al mercado brasileño.

El ejecutivo señaló además que "La carga impositiva, el costo laboral y la logística acá perjudica la competitividad. Somos muy productivos de la puerta de la fábrica para adentro, donde estoy listo para el arancel cero, pero de la puerta para afuera no", graficó.