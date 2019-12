CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de diciembre de 2019

01/12/2019 - 21:11 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

00.00 OJOS SIN CULPA

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

VS. GIMNASIA ®

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS

VS. ALTE BROWN.

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

08.38 LO MEJOR PARA ELLA

11.06 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

13.25 NO ME OLVIDES

15.39 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.58 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

20.01 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

TCM

06.30 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 16 - SU

SERVIDOR COCO

10.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019 - EP. 30

10.47 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 1 - IMPROVISACIONES

ROMÁNTICAS

11.12 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 2 - LA DECISIÓN

DEL SOFÁ

11.38 DICEN POR AHÍ...

13.19 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

15.38 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE

LOS CLONES

18.07 EVOLUCIÓN

20.07 EL INSOPORTABLE

22.00 LA PÍCARA PURITANA

23.47 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

TNT

08.07 CARS

10.18 GIGANTES DE ACERO

12.31 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

14.24 PEARL HARBOR

17.44 TRON. EL LEGADO

20.02 PÍXELES

22.00 JOHN WICK

23.55 PANDILLAS DE NUEVA YORK

SPACE

06.36 A CUALQUIER PRECIO

08.23 LÍMITE VERTICAL

10.34 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

12.08 T34

14.47 MÁXIMO RIESGO

16.38 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T.

1 - EP. 3

20.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

22.14 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

CINECANAL

11.35 SHERLOCK GNOMES

13.25 AMOR A LA DERIVA

15.40 SIN ESCAPE

17.35 LA ENTREGA INMEDIATA

19.30 JASON BOURNE

22.00 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

23.45 PELIGRO EN BUSHWICK

AXN

06.00 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 6 - EP. 19 - BLAZE

OF GLORY

13.50 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 2 - THE PACT

15.40 C.S.I. N.Y. - T. 1 - EP. 15 - TIL DEATH DO

WE PART

18.25 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 12 - ALAHEO

PAU’OLE

20.15 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 2 - THE PACT

23.55 MCMAFIA - T. 1 - EP. 6





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* LOS ÁNGELES DE CHARLIE,

22 HS.

*EL REY LEÓN, 15 Y 18.30 (CAST.

$80)

* 4 METROS, 17 HS (ESPACIO

INCAA $50)

* EL SECRETO DE JULIA, 20.30

(ESPACIO INCAA $50)

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS

22, MASTER STROKE PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO

DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE

DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, A PARTIR DE

LAS 21, MILONGA POPULAR.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO

DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES,

EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA,

LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ,

LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA

BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE

ARTE Y CANTO “TRINO”.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL

(2D)

AVENTURA (+13AÑOS)

02 AL 04/12 - 17:00 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD

VS FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 04/12 -19:30 hs (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA

YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 04/10 - 22:30 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02 AL 04/12 -16:30 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN

(2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 04/11 -21:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

02 AL 04/12 - 17:00 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 04/11 -19:30 hs (Cast) 22:00

hs (subt)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

02 AL 04/12 -17:20 hs (Cast) 20:00 hs

(Cast) 22:20 hs (subt)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR

(2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

02 AL 04/12 -16:15 hs (Cast) 19:00 hs

(Cast) 21:45 hs (subt)





HÍPER LIBERTAD

LOS ÁNGELES DE CHARLIE

APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-

PROYECTO GÉMINIS APTA 13

AÑOS

CAST. 2D 23:00

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI) CAST. 2D 22:30 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA

CAST. 2D 18:30- 20:30-

VENTA ANTICIPADA

ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019

STAR WARS: EL ASCENSO

DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS

(CON DNI)