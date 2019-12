El mismo ojo que lo dejó sin trabajo lo puso en carrera

01/12/2019 - 21:41 Pura Vida

“Chiquititas”, “Verano del 98” y “Rebelde Way” son títulos que conectan a Diego Mesaglio con el inicio de una carrera actoral que iba abriéndose delante suyo sin interrupciones. Sin embargo, hace más de cinco años, un accidente doméstico truncó no solo su carrera, sino que provocó un fuerte golpe a su vida.

Una botella con alcohol mal ubicada en una repisa del baño, un chorro saltando a su cara, la posterior desatención médica con el mal lavado de la herida y el exceso de anestesia, terminaron privándolo de la vista y de su ojo izquierdo. Mientras tanto, Diego presenciaba el declive de su carrera.

“En ese momento venía trabajando, estaba haciendo una serie que a su vez era para una película. Y también estaba ahí, más o menos cerrando la temporada de teatro en el verano, y de la noche a la mañana tuve que dejar de hacer todo, absolutamente todo, y pasé a ser dependiente de todo el mundo: de mi familia, de mi viejo que me lleve, que me traiga, no pude manejar durante un año y medio”, contó a Teleshow.

Y tras un largo período sin trabajar fue precisamente el ojo que lo sacó del circuito actoral el que lo puso nuevamente en carrera.

“El día que estaba sentado con una depresión tremenda, dije: ‘Tengo que trabajar’. Levanté el teléfono a Underground, y a la semana fui a hacer un casting, y quedé elegido para la primera temporada para ‘Un gallo para Esculapio’. Lo agradecí muchísimo porque en una época de depresión y frustración, me salvó. Me vieron con el ojo y me dijeron: ‘¿Te jode que usemos esto?’. ‘No, ya está todo hecho, listo’. Me pasaron para el elenco protagónico. Y como que de una u otra manera tuve la suerte, no te digo de sacarle provecho porque suena mal, pero dentro de todo lo malo, hay algo bueno”, rescató el actor.

No obstante, Diego admitió la parte que aún le cuesta y que tiene que ver con mirarse al espejo. “Yo puedo decir que superé el tema de los prejuicios hacia el otro, porque yo era una persona que usaba lentes o estaba todo el día con gorra para que no se notara, y llegó un momento que dije: “Pará, no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco”, dijo.

Y contó lo que tuvo que escuchar de boca de quienes lo veían en la calle. “Me han dicho cada cosa... Como por ejemplo: “¿Che, no laburás más?”; “No”; “Y... sí, con el ojo así, ¿quién te va a querer en la tele?”. Pero bueno gracias a Dios esa etapa me agarró cuando eso ya lo tenía superado”.

Sobre qué fue lo que lo ayudó a mantenerse fuerte ante ese inesperado curso que tomó su vida, reveló: “Entré en un pozo depresivo gigante donde ni siquiera quería ver a mi familia. Porque vos decís: ‘Listo, quedé así, y quedé así para siempre’. No en lo estético sino en lo personal, quedarse sin trabajo así, pesando 130 kilos, con toda la cara hinchada, quedé así con toda la alergia en la cara y más en un momento donde todavía no ves un progreso sino todo en contra, eso es lo que te juega en contra, y estaba... Yo estuve cinco días sin dormir del dolor, ¿y esto, sabés lo que es carburando? Aparte, el peor enemigo es la almohada: una vez que apoyás la cabeza en la almohada es el peor enemigo del mundo... me ayudaron a salir los amigos. Y el factor principal: mi mamá, mi papá, mis dos hermanas y mi sobrina. Por una cosa o por otra nunca llegué a la ayuda profesional, pero sé que es necesaria”. l