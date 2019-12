Gladys Florimonte reveló en la tele un doloroso episodio de su niñez

01/12/2019 - 22:08 Pura Vida

“Cuando tenía 7 años, un amigo de mi hermano me vino a decir que si le decía a una señora del barrio ‘chau gorda pu...’me dejaban jugar con ellos. Se lo dije y la señora fue a decirle a mi papá. Mi papá era bastante bravo. Me llamó y me empezó a preguntar qué le había dicho a la señora, yo le respondía que nada.. y pam. Y así otra vez más”, contó la actriz Gladys Florimonte en el programa que conduce Andy Kusnetzoff, por Telefé, mientras hacía el gesto de un golpe.

Al escuchar el relato que había comenzado como una anécdota más de la infancia, Andy le preguntó si su padre le pegaba fuerte. “Mi viejo me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre. Le pedí disculpas a la señora, me pegó una patada y me metió para adentro. Mi mamá le dijo que era un bruto y la empujó a ella también. Me subió fiebre, tenía la trompa hinchada. Creo que fue la paliza más grande que tuve en mi vida. Mi viejo no solamente eso... yo era bastante brava. Mi papá sacaba el cinto y me lo mostraba”, agregó.

Después admitió que nunca logró un acercamiento con su padre, y Kusnetzoff sintió la necesidad de abrazarla.