FÚNEBRES | 2 de diciembre de 2019

01/12/2019 - 22:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Olga Ester Barraza

- Juana Carmen Romero

- Ana María Alfano de Acuña

- Lidia Argentina Gauna

- María Ester Zapata

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su hija Ana Maria y Antonio Macedo, sus nietos Gonzalo, Virginia y Alejandro Campitakis, sus bisnietos Santiago, Lucas, Mateo y Simón, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su hija Graciela Acuña, sus nietos Andrés y Javier Borrás, sus bisnietos Micaela, Macarena y Matías participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su hijo Félix Carlos Acuña, sus nietos Lourdes, Félix y Gabriel, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su hija Maria Josefina Acuña, sus nietos Ramiro y Verónica, sus bisnietos Félix y Baltazar Ledesma, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus hijos Ana María, Antonio, Graciela, Félix Carlos, María Josefina, nietos Gonzalo, Virginia, Andrea, Javier, Lourdes, Félix, Gabriel, Ramiro, bisnietos Mateo, Lucas, Simón, Santiago, Micaela, Macarena, Matías, Félix y Baltazar participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus sobrinos Luis Eduardo y Marta Graciela Alfano y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su sobrino José Félix Alfano, su esposa Marcia Laura Valladares, sus hijos Mariano y Emilia; José Agustín y César Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus sobrinos Luis Constantino Sogga y Angela Graciela Alfano, sus sobrinos nietos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela y sus respectivas familias, despiden con profunda tristeza a la querida Tía Nena y acompañan a sus primos Anita, Chachela, Pitin y Copi en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus sobrinos Marcos, Lita, Luis, Mabel y Betty Acuña Bahr participan su fallecimiento y acompañan a Ani, Chachi, Pitín y Copi en este doloroso momento.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su sobrina Lita Acuña de O´Mill y sus hijos Carolina y Martín Figueroa; Carlos y Mariel López; Laurencia y Marcelo Rodríguez con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus adorados sobrinos Eduardo, Nena y Gustavo Vides Zabaleta y demás familiares, participan con dolor el fallecimiento de la querida Tía Nena, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Raúl A. Tuma, su esposa Beatriz Argañaraz e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Chachi, Copi y Pitín y acompañan a sus familias en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Que descanse para siempre en la paz del Señor. Las amigas de su hija Chachi. Mirta Astun, Marta Beggeres, Marita Fuensalida, Coral Ger, Josefina Vieyra, Betty Castro, Cachita Fernández, Ichi Laitán, Rosita Mitre, María Elena Sydow, Susy Cuello, Marta Raed, María Inés López, Perla Rafael, Pichona Herrera, María Rosa Saad, Norma Tamer, Susana Lobo, ruegan una oración en su memoria y acompañan con cariño a la familia en este momento triste y doloroso.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Autoridades Eclesiasticas, Fray Mamerto Caro (Presente), Tercera Orden, y Comunidades Mercedarias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Cecilia Malachevsky de Rosalen e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Arturo Madias, Maria Eugenia Weyenbergh, sus hijas Maria Eugenia, Jimena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas, y su nieta Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento de Nena y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento Nena y acompañan a la familia Acuña Alfano ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

BARRAZA, OLGA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Su hermana Ofelina, Sobrinos Moni, Roxana, Mariana, Silvia, Enrrique, Florencia y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CARABAJAL, ELVIRA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Olga del R. Herrera, siempre recordará a su fiel amiga y servidora por su alma limpia y noble corazón. Que el Señor la reciba con los brazos abiertos. ¡Gracias Elvira, gracias! Que en paz descanses.

CARABAJAL, ELVIRA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/19|. Familia Herrera, hace llegar sus condolencias a hermanos, hijos y nietos por tan valiosa pérdida y que el Señor les de la fortaleza necesaria para seguir adelante. Descanse en paz.

DÍAZ, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia, Omar y sus respectivas familias acompañan con dolor a su esposa, hijos y hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Olga, Valeria Anauate y familia acompañan en estos momentos tristes a su esposa, hijos y hermanos, pidiendo a Dios pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus hijos Marina, Eduardo, Pedro, Noemí, Claudio, hijos pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Marco a las 16 hs. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO, JUANA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Su esposo Lucas Serrano, Sus Hijos Juan, Carlota, Enrrique, Ivan, Analia, Sus nietos, Bisnietos y demas familiares. Sus Restos seran Inhumados hoy 10hs En El CEMENTERIO LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

ZAPATA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus hijas Fernanda, Romina, Viviana, Emilse, sus papás Ramón Ayunta, nietos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 9. Casa de duelo S.V. Nº 3 P. L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MAGUINES DE MANSILLA, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/15|. Cuatro años de buscarte, de extrañarte, de recordarte en cada momento alternando risas y llantos. Pero para seguir adelante hemos tenido que aprender a aferrarnos a tus recuerdos, enseñanzas y al amor que nos has regalado. Te amamos viejita. Rezaremos en tu memoria en la misa de hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hermanas Negra, Tita y su cuñado Aníbal Ingrata invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

YAPUR, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Viejo, cuando puedas, volvé. Un ratito nomás, lo suficiente como para mirarte a los ojos una vez más y tomar tu mano. Volvé sin avisarme, en puntas de pie, a cualquier hora del día. Yo no te estoy esperando, pero me gustaría verte una vez más. Es que aquí por momentos hace frío y necesitaría un abrazo tuyo. Quizás no sepas que me hace falta verte como por arte de magia, por eso te pido... Volvé. Te prometo que no voy a llorar, ni intentaré retenerte. Simplemente, quiero ver tu sonrisa blanca una vez más, aunque sea la última. Quedo un huequito en mi corazón y es por allí donde se cuelan los suspiros, los recuerdos. Por eso, volvé... y tápalo con una última palabra. Volvé con un abrazo que recomponga mi alma, que selle todas las fisuras que provocó tu ausencia. Volvé... y te dejaré partir sin un reproche, con mi mejor sonrisa. Volvé para despedirte como debiste haberlo hecho. Cuando quieras, cuando puedas, volvé y date una vueltita por mis sueños. Y después a tu lugar, allí donde te escapaste tan rápidamente sin nada en los bolsillos, sin equipaje... allí donde yo no puedo verte. Qué bueno sería! (Tu hijo Jorgito)". Su hijo Jorgito y demás familiares lo recuerdan con mucho amor al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Juancito, hoy te recordamos como siempre tu partida, dejó un gran vacío en nuestras vidas, pero nos consuela saber que tu morada es la eternidad. Recordamos tu sonrisa picarona era esa risa lo que te caracterizaba, tus bromas de niño, tu alegría contagiosa. Son tres años de recuerdos algunos lindos otros tristes como fue despedirnos. Hasta ese día que volvamos a encontrarnos para nunca separarnos. Brilla estrellita hermosa en ese cielo infinito donde siempre te buscamos. Sus papás Daniela y Alejandro, sus hermanos Lucas, Exequiel, Geremías y Benjamín, tus abuelos Darío. Anita invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol (La Banda). Rogamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Sus amigos Martin Flores y Ramón Moreno participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. "Te suplicamos Señor le des a tu ciervo, la felicidad de los justos en la vida eterna". Martín Flores y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de su familia.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Dina Weber participa su fallecimiento y acompaña a su familia en esos momentos de dolor y en la oración por su descanso eterno en la gloria del Señor.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra, Gustavo y su hija política Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Querido amigo, te adelantaste en el camino, te fuiste de gira por los escenarios del cielo, que descanses en paz. Raúl Castillo y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Concejales: Miguel Gómez, Yanina Iturre, Claudio Celario, Zonia Mendez y Eduardo Cameranesi despiden con dolor a un gran hombre, participan sufallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, FELIPE DELFIN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Walter R. González, su esposa Lic. Gloria E. Loto, sus hijos Dr. Cristian Ariel González, Prof. Gabriela M. González, Prof. Fernando Javier González y su nieto León Javier González participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dante y a toda su familia por la irreparable pérdida. Que descanse en paz.