Amenazó a la que era su concubina: “Yo soy un ex combatiente y no me importa ensuciarme con sangre”

02/12/2019

“Yo soy un ex combatiente y no me importa ensuciarme con sangre”, habrían sido las amenazas que un hombre le vociferó a una adolescente, dirigidas hacia la madre de ésta, al asegurarle que la sacaría de la casa en la que la mujer estaba residiendo con sus hijas. El acusado ya fue detenido por disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, el grave hecho se registró el último viernes.

Una mujer se presentó en la Comisaría de Tintina, donde expuso que su ex pareja había vociferado amenazas hacia su persona, transmitidas a través de su hija menor.

La damnificada relató que su hija de 16 años regresaba esa jornada de la escuela a la que asiste alrededor de las 14, cuando el denunciado, de apellido Tévez, interceptó a la menor y se puso a caminar a su lado.

El acusado le habría manifestado que quería regresar a la casa familiar, de donde había sido excluido el año pasado, después de haber estado detenido por hechos de violencia de género.

La menor le habría dicho que no, sabiendo de los malos tratos que sufrió su madre, a lo que Tévez le habría manifestado: “Yo soy un ex combatiente y no me importa ensuciarme con sangre, a tu madre la voy a sacar de la casa porque yo la hice y yo voy a vivir ahí”.

El acusado se dirigió a la casa de su hermano, distante 30 metros de la casa donde vive su ex con sus hijas. Al enterarse la mujer de lo sucedido, abandonó el inmueble junto a las menores dirigiéndose a la casa de un familiar y radicó la denuncia.

El hecho fue informado a la fiscal de turno para casos de violencia de género, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual solicitó una orden de detención en su contra, por los antecedentes del acusado.

La jueza de Género hizo lugar a la medida y el sábado Tévez ya fue apresado.l