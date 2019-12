Christian Gribaudo: “Soy del club antes de nacer”

02/12/2019 - 01:37 Mundo Boca

El clima político por las próximas elecciones en Boca Juniors no es de los mejores. Juan Román Riquelme fue muy duro con sus declaraciones en contra del oficialismo que ayer salió a responderle con los tapones de punta. En este caso, el que habló fue el candidato Christian Gribaudo que aclaró que es hincha de la entidad del xeneize desde que antes que nació.

“Tengo mamá y papá hinchas de Boca. Soy del club antes de nacer y lo seré hasta que me muera. Mis hijos también. No tengo opción de ser de otro. No porque yo viva cerca de una cancha como la de Tigre, pienso que puedo ser de otro club. Pero me gusta que estén nerviosos, porque empiezan con las mentiras. Significa que vamos bien. Hay que transmitir tranquilidad, el antagonismo no sirve”, se defendió en el programa Boca de Selección.

Cabe recordar que Riquelme había señalado que tanto Daniel Angelici como Gribaudo eran simpatizantes de Independiente y Huracán y así encendió la polémica para calentar aun más el clima previo a las elecciones que se realizarán el próximo domingo.

Carlos Aguas, candidato a vocal titular y presidente de la Comisión Electoral, también chicaneó al 10 con su simpatía con el Matador. “Me encanta cuando declarás como un Tigre. ¿Te sentirás identificado? Tranqui que no va a pasar nada”, dijo el actual secretario general por otro dicho de JR (“Hay que ir temprano a votar, cuando más seamos, menos chances de que pasen cosas raras”). l