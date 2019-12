Gustavo Coleoni: “Este equipo dio otra muestra de carácter”

02/12/2019 - 01:46 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló anoche después del empate frente a Rosario Central 1 a 1 en el Oeste y destacó la rebeldía que tuvo su equipo para responder ante el gol rosarino.

“Este es un torneo muy exigente. Muy difícil y cada vez más parejo. No fue fácil enfrentar a este gran rival que fue Rosario Central. Lo que hizo el equipo fue para mí muy bueno. Destaco lo que hicieron porque no es un torneo fácil. La muestra de carácter y la rebeldía ante un accidente futbolístico. Superamos a un rival importante, que llegaba muy bien. Y eso no es poca cosa. Destaco la actitud que tiene este plantel”, aseguró el “Sapito”.

A su vez, el técnico puntualizó: “Intentamos atacar con los laterales y con dos delanteros, apostando a ponerlos contra su arco. No nos salió, pero lo intentamos. El rival también juega. Casi no pasamos zozobra. Luego pudimos reaccionar y empatarlo. Tenemos que mejorar, no hay dudas. Pero me voy contento con lo que dio el equipo ante un gran rival. En ningún momento sufrimos el partido. En el segundo tiempo cambiamos el sistema y nos acomodamos mejor. Los chicos respondieron”.

Seguidamente, Coleoni expresó: “Les dije a los jugadores que aquí no hay suplentes. Tenemos un plantel con 30 hombres y todos son importantes. Hicimos un buen juego y no lo ganamos porque el arquero de ellos tuvo una gran noche. Tenemos una manera muy particular de ser. Somos un equipo jodido. Vamos a llegar bien a los dos partidos que vienen. Iremos a buscar el resultado ante Gimnasia antes de jugar con River”.

‘En el fútbol argentino es muy difícil ganar. Hay un compromiso importante de todos los jugadores. Sabemos lo que hacemos y confiamos. Ese trabajo lo vemos en la cancha. Vamos a ganar a perder y a empatar, pero siempre debemos estar tranquilos”.

Maradona de rival

Por último, Coleoni habló sobre Diego Maradona, DT de Gimnasia, su próximo rival. “Será un sueño cumplido estar a la par de Diego. Vamos a darle un abrazo y a agradecerle por todo lo que nos dio. No quería que se vaya de Gimnasia. Estaremos felices de enfrentarlos”, cerró anoche el DT de Central Córdoba.l