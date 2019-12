Directora de Whirlpool: "El mercado de electrodomésticos hoy es chico así que hay potencial de recuperación interesante"

02/12/2019 - 11:10 El Cronista

A pesar de estima que el sector de electrodomésticos registrará pérdidas de 15% este año, la directora para la Región Sur en Whirlpool, Paula Altavilla, es optimista para el corto plazo. "Estamos en un mercado mucho más chico que en otros momentos así que hay un potencial de recuperación interesante. En la medida que el salario real empiece a recuperarse y se mantengan las posibilidades de financiación, soy optimista con que mejorará la situación", dijo en diálogo con El Cronista.

Luego de un año de fuerte caída del consumo ¿qué proyecciones tiene Whirlpool para 2020?

Es cierto que estamos atravesando este periodo de dos años complejo que ha tenido el mercado. Estimamos que el año cerrará con una caída del 15% promedio con respecto al año pasado. Nosotros caímos un poco menos que el mercado porque crecimos 1,5 puntos en market share, tres puntos en últimos tres años. Crecimos en participación en base a una posición muy estable y sólida. Somos líderes en manufactura, ventas y distribución de electrodomésticos en el mundo. En Argentina, el 80% de lo que vendemos se fabrica localmente pero aquí igualmente soy optimista. Estamos en un mercado más chico así que hay un potencial de recuperación interesante. En la medida que el salario real empiece a recuperarse y se mantengan las posibilidades de financiación y el consumo, habrá recuperación.

¿Qué fue lo que más impactó este año?

Nuestra línea de productos tiene dos grandes variables que la afectan. Una vinculada al salario real, la caída del poder adquisitivo; la otra es la financiación. Hasta mitad de año estuvo más complicada la segunda pero desde la implementación del Ahora 12 se vio una mejora pequeña.

¿Esa mejora se refleja en la producción?

Eventualmente. No hubo cierres de planta ni nada parecido porque lo que ocurre son cambios de mix de productos. El año pasado fue mas complejo porque había arrancado con un crecimiento de 14% en el primer trimestre , después se estabilizó y después empezó a caer. Por eso había mucho inventario en el canal. Ese inventario se fue licuando y entonces para la fabricación la caída fue menor. El año pasado fue de 15% la caída y para el fabricante fue mayor porque no tenía stock. Por el costo de la financiación, todo el canal ajustó inventarios y entonces nosotros estamos este año muy justos. Por eso nuestra fabricación estuvo bastante en línea con el año pasado. Quizás lo mas complejo de administrar tiene más que ver con los saltos del tipo de cambio.

¿Al fabricar productos de gama más alta, se enfocan en un segmento al que le pega menos la crisis?

Cuando hay caída de mercado se nota en todos los sectores. El segmento más alto sí tiende a ser un poco menos elástico pero igual vemos el impacto.

¿Planean realizar nuevas inversiones el año próximo?

Estamos trabajando en varios planes, principalmente lanzamos este año una nueva línea de cocinas con un diseño mas moderno que nos permitió un mejor posicionamiento de precios. Y en 2020 tenemos dos nuevos proyectos, uno de lavado y otro de heladera que va implicar una inversión. También hay otros planes que son más ambiciosos pero todavía no puedo anticiparlos.

¿Piensan comprar alguna empresa?

Whirlpool creció en el mundo mucho a través de adquisiciones así que es algo que miramos siempre y eventualmente podemos hacer.

Para los productos importados ¿cómo se trasladó a precios el salto del dólar?

Por eso es importante tener un mix de productos importados y nacionales también. Nos da mas flexibilidad para trabajar una línea cuando se complican las variables macroeconómicas y afectan a otra. Obviamente si hay un salto muy grande en el tipo de cambio no lo podemos trasladar por lo que tenemos que tomar algunas decisiones. Si hay un producto al que tenemos que aumentarle el precio habrá otro que dejaremos de vender hasta que se acomoden las variables. Si un producto duplica su costo y no se puede trasladar al precio, llega a un punto que no es rentable venderlo.