VIDEO | Messi tras recibir el Balón de Oro: “Cerca de la retirada, estos momentos significan más”

02/12/2019 - 18:29 Deportivo

Luego de recibir su sexto Balón de Oro de manos del ganador de la pasada edición, Luka Modric, el astro argentino Lionel Messi hizo referencia al especial momento que atraviesa en su vida.

"Quiero agradecer a los periodistas que me votaron, que me hicieron merecedor de este premio. Obviamente, como siempre, a mis compañeros tanto del club como de la selección que me hicieron pasar un año grandioso más allá de ganar o perder. Es increíble vivirlo con ellos y obviamente son parte de este reconocimiento también", comenzó diciendo.

Luego, el argentino recordó la primera vez que le tocó ganar: "Hace diez años recibía mi primer Balón de Oro acá en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos. Tenía 22 años. Era impensable para mí todo lo que estaba viviendo. Hoy diez años después, me toca recibir el sexto en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos", expresó.

Luego, amplió: "Nunca dejé de soñar. Siempre disfruto del fútbol y Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutándolo. Se va acercando el momento de la retirada y soy consciente de la edad que tengo, por eso estos momentos significan más. El tiempo parece que vuela y pasa todo rápido, pero espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y de todo lo que me toca vivir", concluyó la Pulga en el podio luego de recibir el galardón entregado por la revista France Football.