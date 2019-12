FÚNEBRES | 3 de diciembre de 2019

02/12/2019 - 22:01 Funebres

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su sobrino Alfredo Alfano, su esposa Noemi Sterling, su hijo Alfredo Eduardo, su hija política Patricia Beltran y su nieto Alfredo Alfano Sterling, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su sobrino Carlos Ángel Alfano, su esposa María Joaquina Villalba, sus hijos Ángelo Salvador, María Lucia y María Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus sobrinos Gerardo Hernán, Nora Teresita Acuña y sus respectivas flias acompañan en el dolor a sus primos nietos y bisnietos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Ada Roldán de Pons participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de María Josefina Acuña y hace extensivo el pésame a sus demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquimica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la Señora madre de su asociado y miembro de Comision Directiva y del Consejo de Administración Dr. Félix Carlos Acuña. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Colegas y amigas de su hijo Dr. Felix Acuña, las Dras. Teresa López, Lili de Jozami, Anahi Catella y Stella Guadagnoli, lo acompañan con pesar en este difícil momento.Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la Luz que no tiene Fin.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sergio Defant, Carolina y Denisse, participan con dolor el fallecimientos de la mamá del Dr. Félix Carlos Acuña. Rogamos oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos despiden con dolor los restos de la apreciada Sra. Nena haciendo llegar a su hijo Pitin y demás familiares las más sentidas condolencias. Que su alma descanse en paz.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Alberto Chazarreta Franzzini y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Pitín Acuña, hermano del alma. Que descanse en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Dr. Eduardo Contato Carol y Sra. lamentan su partida y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a sus hijos y demás familiares.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Marcelo Moggio y Marta Abido, participan con pesar el fallecimiento de la madre de su amigo Pitin. Rogamos oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Lelia de Bosque y Lelita Bosque acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro, José, Teresita, Carlos, Mercedes, Ramón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento difícil. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Elena Beatriz Durán, Alejandro Ferreiro y familia lamentan la partida de la apreciada Sra. Nena y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Susana Cuello Herrera y David Cerutti, hijos Alicia María y Adolfo, Valentina y Lucas, Agustín, Nancy y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, despiden con tristeza a la querida Nena, abrazando en el dolor a sus hijos y nietos.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Maribé Aiquel, Marcelo Daher y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pitín. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Ricardo Neme y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Pitín y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, sus hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Dr. José Antonio Rojo, María Ester Costas y sus hijos: José Antonio, Ignacio y Alejo, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a Copi y Anita y a sus familiares por el fallecimiento de su querida mamá. Ruega oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Flia. Contardi participa el fallecimiento de la madre de su amigo Félix Acuña.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. María Luisa Rímini Olmedo, María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. María Esperanza López Guzmán, su hijo Ezequiel Colomer y flia, María Esther L. de Navarro y flia. acompañan con dolor a Copi y toda su flia. rogando su paz y resignación.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Azucena Azar y su esposo Tufi Saad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares en tan dificil momento.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Familia de Salomón Mattar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. Participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Bernardo Villegas y su sra. María Claudia Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Gringa Falcione, Carlos Lucio y flia. elevan oraciones por su descanso e imploran a Dios resignación de Copi y Pitin.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá de su matriculado Bioq. Félix Carlos Acuña. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Abelardo Jorge Basbus e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus hijos Lina, Roberto, Estela Mari, h/. político Carlos, sus nietos Abel, Cecilia, Carolina, joel, Cintia, Hernán, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALLARES DE GRAMAJO, CLARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus hijos Graciela, Eduardo, Nora, Nancy, Miriam, María Esther e Iván, hijos pol , nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su esposo: Pipí Cruz, sus hijos: Guillermo, Diego y Sofía, sus hijas pol.: Vanina y Carola y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V.) ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su prima Laura Robato, su primo político Roberto Ayala, sus sobrinos Salvador y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Amiga, te fuiste dejando ese abrazo pendiente que quedó entre nosotras. Hermana del corazón y amiga del alma. Sus amigos Graciela Antonio y su esposo Carlos Tello participan con dolor su fallecimiento y se solidarizan con el dolor de Pipi, Guillermo, Diego y Sofía.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. La familia de tu tío Mutty Robato (a): Mary, Lala y Faby; sus sobrinas Huerto, Luz y Aldana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, HIPÓLITO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Participan con profundo dolor. Sus hijos Polo y Chicho, su nuera Laura, sus nietos, bisnietos Valentina, Bruno, Delfina. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol (La Banda). CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TA-NATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PONCE, GASTÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus padres: Lorena E. Gerez y José R. Pon-ce, sus hnos. Matías, Ludmila, Thiago y Ambar, abuelos Norma Toledo y Roberto Ponce, Floren-tino y Vilma Gerez, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sáenz Peña 371 S.V. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

QUIROGA, MARÍA BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Sus hijos Carlos Migui, Marta, Diego, hijos políticos Mariela, Patricia y Alcides, hermanos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus Restos fueron Inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. SERVICIO REALI-ZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

UZZANTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Su esposa Cecilia Generoso, hijos políti-cos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus Restos fueron Inhumados En el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

UZZANTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Marta Rueda y flia. Participan con pro-fundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UZZANTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Chicha Aranda de Cortez y Leonardo Cortez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

APARICIO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. 'Que brille para él la luz que no tiene fin''. Personal Directivo, Profesores, Preceptores del ''Colegio Héroes de Malvinas'', participa con pro-fundo dolor el fallecimiento del Padre de la Prof. Carla, docente de esta Institución. Rogando oraciones en su querida memoria.

ARANDA, AGUSTÍN PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa ya en los brazos del Señor". Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en cementerio de Tintina.

BRIZUELA, ANTONIO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Sus sobrinos Ramona y Jesús Roldán junto a sus respectivas familias partici-pan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. La Represa. Choya.

CORDERO, JUANA ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su esposo Luis Cardenas, sus hijos Luis, Jorge, Liliana, hijos políticos Ariel, Romina, Gaby, nietos Caren, Mariela, Nahiara, Tobias, Samuel, Jeremías y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En el cementerio Nueva Francia. Caruso Cia Arg. De Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

MALDONADO, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio´el 1/12/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 17 "Félix Frías" participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MALDONADO, RAMÓN ANTONIO (Cansino) (q.e.p.d.) Fallecio´el 1/12/19|. Participan con pro-fundo dolor su hermana Marta Maldonado, su hermano político Domingo Gutiérrez y sus sobri-nos Raquel, Luis, Domingo, Azucena, Nelson y Guillermo Gutiérrez. Elevan una oración en su memoria. Choya

MALDONADO, RAMÓN ANTONIO (Cansino) (q.e.p.d.) Fallecio´el 1/12/19|. El equipo de servido-res de San Expedito Choya participa con dolor el fallecimiento del hermano de Marta Maldonado, integrante de este grupo religioso. Choya.

AILÁN, LUIS RENÉ (Sgto. 1º) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/19|. "En este mundo que me encuentro, no se conoce dolor ni llanto. Si conocieran el lugar en donde me encuentro no llorarían por mí. Confío en el amor que les di en mi vida terrenal les dará el consuelo por mi repentina partida". Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

VERGARA, LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/12|. Sus hijos Liz, Roger, sus nietos Romi, Nicolás y Tiffany, su hija política Elsa, su nieto político Diego; y sus amigas del grupo de oraciones, la recordarán en la misa hoy a las 21 hs en la Biblioteca Almirante Braown. Sito en calle 13 y Bravo de Zamora. Te llevaremos siempre en nuestros corazones.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Aprendi a sobrevivir con tu ausencia pero no puedo dejar de extrañarte cada momento de mi vida hijo querido. Hoy elevare mi mirada al cielo para mandarte un beso y un abrazo en el dia del Medico. Desde joven entregaste todo tu amor a esa noble vocacion para aliviar el dolor de muchos niños en tu profesion como Medico Pediatra. Seguramente en el reino de los cielos estas en esa lucecita que brilla y nos ilumina cada dia a todos tus seres queridos que dejaste en esta tierra; Tu Madre Margarita Hallak de Saad, tu esposa Marcela, hijos, hermanos te abrazan en este dia del Medico. "Te queremos mucho Migu".

CAMPOS DE SILVA, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 3 /12/18|. Tu ausencia se nos hace infinita, pero nos reconforta saber que descansa en paz y gozas de la gloria eterna de Dios; descansa en paz madre querida. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan al responso que se oficiara hoy a la 18 horas en el cementerio de Fernández al cumplirse un año de su fallecimiento.