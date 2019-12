“Sé de la edad que tengo, se viene el año de la retirada”

03/12/2019 - 00:57 Deportivo

El astro Lionel Messi, ganador del Balón de Oro, aseguró que le queda más tiempo para seguir disfrutando del fútbol, pero advirtió que “se viene el año de la retirada” porque es consciente de su edad en la máxima competencia.

“Ojalá me queden más años para seguir disfrutando. Sé de la edad que tengo (32 años), que se viene el año de la retirada, si bien me quedan más años, pero el tiempo vuela y pasa todo muy rápido; quiero seguir disfrutando del fútbol, la familia, los rivales y el fútbol”, declaró Messi en la gala realizada en el Teatro del Châtelet de París, Francia.

“Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro. Vine con mis tres hermanos, tenía 22 años y era impensable lo que vivía. Diez años después recibo el sexto, en un momento totalmente diferente en mi vida personal, con mi esposa y tres hijos, y como decía mi mujer, en todo este tiempo no dejé de soñar, de crecer, de seguir mostrando día a día, disfrutando del fútbol porque hago lo que amo desde que tenía uno o dos años”, manifestó Messi, quien obtuvo su sexta pelota dorada europea.

Messi agradeció a los periodistas que votaron y lo eligieron el mejor jugador del mundo en la temporada como también a sus compañeros de Barcelona de España y el seleccionado argentino.

Lionel Messi.

“Me hicieron pasar un año maravilloso. Más allá de ganar o perder, fue increíble, son parte de este reconocimiento también”, apuntó el crack rosarino.

Messi, vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata rosa, se emocionó cuando observó un video ubicado en una silla que tenía su nombre y apellido en el respaldo. El mismo hizo un repaso de sus goles y luego tuvo a su familia, su esposa Antonela Roccuzzo más sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

¿Qué dijo de Ronaldo?

“Cristiano no está porque no ha podido y no hay que darle más vueltas. Hemos tenido una gran gala”, respondió Lionel Messi cuando fue consultado por la ausencia del delantero portugués en la premiación.

Messi y su familia.

Emotivo mensaje de la familia para el ganador

Lionel Messi se adjudicó ayer el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con el portuguésCristiano Ronaldo.

La estrella del Barcelona confirmó todos los pronósticos que lo situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, que quedó segundo, del propio Ronaldo, tercero, y del delantero senegalés Sadio Mané.

El Barcelona preparó un emotivo video con los mensajes de su familia tras convertirse en el primer jugador de la historia en ganar seis balones de oro. “Decirte que estoy feliz de acompañarte y verte crecer tanto personal como profesionalmente. Ver que te superas día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, de la dedicación, pero sobre todo del amor que tienes por lo que haces. Eres un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te rodean”, dijo su esposa Antonella Roccuzzo, acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi recupera así un galardón que no conquistaba desde 2015, tras haber visto cómo en los años anteriores Ronaldo, por dos ocasiones, y Luka Modric, en 2018, se imponían en esta lista elaborada por la revista “France Football” y confeccionada con los votos de 180 periodistas de todo el mundo.