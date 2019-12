03/12/2019 - 01:08 Deportivo

Central Córdoba estaba haciendo un gran esfuerzo, pero fue Rosario Central que sin proponérselo encontró un gol en el complemento y parecía que se llevaba una importante victoria a su casa refugiándose en su campo y tapando los espacios, pero el defensor Hugo Vera Oviedo, hijo pródigo del club, a diez minutos del cierre, sacó un fuerte remate desde afuera del área para empatar el juego y seguir sumando en su lucha por permanecer en la Superliga.

El propio Vera Oviedo fue quien reveló cómo fueron los instantes previos a su golazo.

“Cuando vi que Marce (Marcelo Meli) venía con la pelota, me acomodé y lo primero que pensé era pegarle fuerte al arco y por suerte entró. Me pone muy contento”, reveló el defensor paraguayo, incrédulo, pero feliz por lo acontecido.

La ejecución y la forma en que se coló en el palo derecho del arco que defendía el bueno de Jeremías Ledesma hizo que el gol tuviera una bonita estética, pero Vera Oviedo prefirió esperar para aceptar que su tanto fue el mejor de la décimoquinta fecha.

“No sé si será uno de los mejores. Vamos a esperar a que se jueguen todos los partidos, pero estoy muy feliz de haber ayudado al equipo a seguir sumando para el promedio, porque la permanencia es nuestro objetivo”, aclaró.

El defensor regresó a la titularidad en la fecha pasada, luego de un largo parate por una lesión y eso lo puso contento, pero se llevó de “yapa” un gol.

“Terminé satisfecho por haber vuelto a jugar. Lo venía buscando, trabajé mucho para recuperarme y gracias a Dios también se me dio volver a marcar y sirvió para empatar un partido en el que no merecíamos ir perdiendo”.

El “Paragua”, también contó cómo terminó el partido desde lo físico.

“Me sentí bien. Al principio me costó un poco hasta que me acomodé y entré en ritmo. Mis compañeros me ayudaron. Me siento cansado, por el esfuerzo propio, pero estoy bien. Ahora tenemos que descansar y trabajar con la mente puesta en Gimnasia”, consideró.

Consultado sobre la final de Copa Argentina ante River Plate, Vera Oviedo prefirió mantener la cautela y advirtió que deben ir “partido a partido”.

“Falta que juguemos un partido clave y difícil como lo será contra Gimnasia y debemos pensar en hacer bien las cosas. Después de ello, tendremos que pensar en la final. Comprendemos y compartimos el sueño, pero debemos ir partido a partido”, cerró el defensor que hace siete defiende la camiseta “ferroviaria”.