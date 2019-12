Gallucci Otero, feliz por su regreso a la titularidad

03/12/2019 - 01:10 Deportivo

Por haber alcanzado el limite de amonestaciones, el mediocampista Cristian Vega tuvo que cumplir con una fecha de sanción ante Rosario Central y el entrenador Gustavo Coleoni confió en la presencia de Santiago Gallucci Otero para ocupar esa función y el ex River agradeció la chance y se expresó conforme por su rendimiento.

“Contento por la chance que me dio el cuerpo técnico y a mis compañeros. Trabajo día a día para tener esta oportunidad. No me voy conforme con el resultado porque creo que merecíamos haberlo ganado, pero ellos se encontraron con el gol en una jugada desafortunada. Sin claridad, pero fuimos más que ellos”, expresó Gallucci en su debut en Superliga con la camiseta de Central Córdoba.

“Creo que anduve bien, cumplí. Creo que hice un partido correcto y eso pone contento”, completó.

El ex jugador de Godoy Cruz también analizó el juego ante el “Canalla”.

“Estábamos con el partido controlado y le habíamos llegado con la chance de Herrera que se la sacan de los pies, bajo del arco. Lo bueno fue que el equipo se pudo recuperar y en los últimos quince minutos, lo arrinconamos contra el arco pero no nos conformábamos con el empate”.

Cerró haciendo alusión al juego ante Gimnasia y la Copa Argentina.

“No hay que perder de foco el torneo. El domingo tenemos una final contra Gimnasia y una vez que pase eso nos enfocaremos en la final de Mendoza”.