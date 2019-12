“El basquetbol te da revancha a corto plazo”

03/12/2019 - 01:19 Deportivo

Damián Tintorelli es palabra autorizada para hablar del presente de Olímpico, que tras la eliminación de la Sudamericana, ganó dos de los tres partidos que disputó y se dio el lujo de quitarle el invicto a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el puntero de la Liga Nacional.

“Fue un gran partido para nosotros. Le ganamos a un gran rival, que viene puntero y venía jugando bien. Olímpico estaba un poco tocado en algunos jugadores, un poco disminuido, pero sacamos un gran partido adelante, dejando a Gimnasia en 73 puntos. Fue un labor muy buena, el plan de juego fue ejecutado a la perfección y esa resultó una de las claves por las cuales nos quedamos con el partido”, comentó Tintorelli en diálogo con EL LIBERAL.

El pívot juninense cumplirá mañana 38 años, aunque no lo parezca sobre el parqué. “Con Thomas (Gipson) veníamos compartiendo minutos para no desgastarnos, porque estábamos con una doble competencia con la Sudamericana y queríamos llegar bien a los momentos finales de los partidos. Me siento cómodo, me siento bien. Ya desde el año pasado tuve una buena temporada en Peñarol y mi objetivo era continuar déndole cosas al equipo. A mi edad sólo pienso en siempre ser un poquito mejor en mi trabajo”, explicó convencido.

Olímpico dejó atrás el trago amargo de la Sudamericana. “El equipo se sintió tocado por esa gran amargura que tuvimos de quedar afuera, teniendo para jugar la final. El equipo quedó dolido, pero tenemos una personalidad fuerte y el básquet te da revancha a corto plazo. No había mucho tiempo para desmejorarse o sentirse mal, porque teníamos una liga que recién arrancaba. Nos sacamos esa rabia con una victoria ante Obras en una cancha difícil. Eso también fue como un alivio. Somos un buen equipo, que está en crecimiento y lo tenemos que mejorar día a día”, señaló el capitán a modo de arenga.

Consultado acerca del invicto en tres partidos en el Vicente Rosales, opinó: “Tenemos que apuntar a hacernos fuertes de local, con nuestra gente. Primero en casa y después ir a buscar la mayor cantidad de partidos posibles afuera. El equipo está jugando bien desde que arrancó la temporada. Jugamos mucho extra pase, tenemos una gran cantidad de asistencias, eso quiere decir que el equipo se presta mucho la pelota. Hay jugadores que se destacan más que otros pero siempre son distintos y eso está bueno. Y así se conforma un equipo”.

Ante Libertad

De cara al partido del próximo lunes ante Libertad, comentó que la semana será clave para recuperarse de una dolencia en la parte abdominal baja.

“Temos una gran chance de ir a Libertad y ganar. Ya lo hicimos en el Súper 20. Nos quedan seis partidos, tenemos un fixture que nos favorece y podemos quedar bien positivos. El equipo lo sabe y estamos trabajando como para ir partido tras partido”, indicó.

Por último, habló de Nicolás De los Santos, que llegó para potenciar al equipo. “Nico es un jugador positivo, se insertó desde los primeros días. Jugó en el club, conoce el club más que nadie. Nos da experiencia, nos hace también un equipo un poco más largo, podemos correr jugadores que pueden jugar de 2, buscar otras variantes”, concluyó.