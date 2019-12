Carlos Paz sueña con el ascenso

03/12/2019 - 01:50 Deportivo

Vélez de San Ramón tuvo un año soñado. El equipo bandeño consiguió la “triple corona” al adueñarse de los tres torneos (Copa Santiago, Torneo Anual y Recopa) que la Liga Santiagueña puso en juego. Eso le permitió clasificarse al torneo Regional Amateur y su presidente Carlos Paz, a pesar de la alegría por los título ganados, no se conforma y aseguró que en el 2020 buscarán el ascenso al Federa A, como lo hizo en la temporada 2015.

El directivo, también confirmó la continuidad en el cargo del entrenador Jorge Llapur, el primero en conseguir tres títulos en la institución.

“Estoy muy contento con la temporada que tuvimos y eso nos ilusiona mucho de cara al torneo Regional Federal Amateur del año próximo. Estamos motivados. La unión del grupo de trabajo hizo posible este logro. En Vélez nadie está por encima de nadie. Es un factor importante para el éxito”, fue la primera impresión de Paz, en dialogo con EL LIBERAL.

Además confirmó a Llapur y su cuerpo técnico para encarar el Regional.

“Hoy (por ayer) mantuve una reunión con el cuerpo técnico y en el próximo torneo van a seguir los mismos. Jorge Llapur como entrenador, Maximiliano Canavó, como ayudante de campo, Luciano Quiñones será el preparador físico y el entrenador de arqueros será Fabricio Quiñones”, confió el presidente.

Paz no se conforma y anticipó que Vélez buscará mantener el protagonismo.

“El objetivo central es volver a tener protagonismo en los torneos de ascenso y alcanzar el principal objetivo que es el ascenso al Federal A. Vamos a buscar un lugar en la categoría superior. Estamos acomodándonos en cuanto a lo edilicio y el estadio cumple con los requisitos de AFA. Hay detalles que están pendientes, pero queda poco por hacer”, aclaró.

En cuanto a la conformación del próximo plantel fue cauto y aseguró que no serán muchos los jugadores que arribarán al club.

“Por la idea futbolista que tiene este cuerpo técnico no llegarían más de seis refuerzos. A ellos se le van a sumar cinco chicos del club. Vamos a ser cautelosos al momento de incorporar por el tema económico. No queremos asumir compromisos que después no podamos cumplir. Pero queremos armar un equipo competitivo”.

“Muchos jugadores optan por venir a Vélez, hasta resignando un pago mejor. Pero lo hacen por la seguridad de que se le cumple con lo prometido. Eso me pone contento”, cerró.