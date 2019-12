El doloroso momento de Fede Bal al hablar de su papá: “Me dio los mejores 30 años”

03/12/2019 - 12:37 Pura Vida

Federico Bal conmovió al público y al jurado de Showmatch, al hablar del delicado momento de salud que atraviesa su padre.

“Yo sé lo que es salir a bailar o hacerse el gracioso estando así. Te conozco desde que eras un nenito”, le dijo Marcelo Polino, mientras remarcaba que Santiago Bal se encuentra en coma farmacológico.

Sin evadir el tema, Fede tomó el micrófono y expresó: “Lo único que queda es rezar por papá porque no está nada bien, está muy deteriorado, está todo comprometido. reo que hay un lugar mejor y no es vida cómo estaba. A veces los familiares sentimos un alivio. Hay un alivio que uno tiene que sentir como hijo y transmitírselo a la persona. Me dio los mejores 30 años de su vida y ya es momento de ocuparse de él. Ocuparse de él es también irse”.

Te recomendamos: Santiago y Carmen trabajan otra vez juntos, por Fede

Sus palabras hicieron emocionar a todos los que estaban presentes y sorprendieron a Marcelo Tinelli, quien dijo que no estaba enterado de la situación.

La respuesta de Fede al conductor, fueron un "gracias por convocarme siempre, aquí me siento vivo. Es el único momento del día en el que me olvido de los problemas".