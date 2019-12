Denunciaron que el “profe” de gimnasia de un jardín de infantes abusaba de los nenes en el baño

03/12/2019 - 20:38 Policiales

En las últimas horas, un profesor de gimnasia de un jardín de infantes fue denunciado por abusar sexualmente de nenes de entre 3 y 5 años. El individuo fue separado de la institución, pero por ahora continúa en libertad.

Los abusos habrían empezado en 2018, sin embargo recién en septiembre de este año se dio a conocer el primer caso, cuando uno de los nenes abusados se animó a contar el infierno que le tocó vivir.

Una vez conocido el primer abuso, otros seis menores manifestaron haber sido víctimas del depravado. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los abusos se habrían producido en el baño del establecimiento educativo ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

“Las autoridades de la escuela mandaron un comunicado hace tres meses en el que informaron que desvincularon a un profesor que había sido denunciado por abuso sexual. Sin embargo, no dieron ningún detalle de la identidad de éste docente y, por lo tanto, empezamos a estar más atentos con nuestros chicos”, aseguró el tutor de uno de los menores.

Y agregó: “Fuimos a reclamar al colegio para que nos den más datos del depravado. Sin embargo, allí nos dijeron que seis denuncias no son suficientes y que los chicos pueden estar proyectando lo que sucede en sus casas. No podemos creer que, encima que no protegen a nuestros chicos, nos faltan el respeto”.

En el mismo sentido, los padres piden que “la identidad de este hombre tiene que ser revelada”. “Tiene que estar tras las rejas y no puede volver a ejercer su función”, remarcó uno de los padres de las víctimas.

“Desde el año pasado mi nena se hace pis en la cama otra vez y no puede ir al baño sola. La noté enojada y angustiada. Sus ganas de ir al colegio disminuyeron a tal punto que, cada vez que llegaba la hora de llevarla a la escuela, se ponía a llorar desconsoladamente”, declaró una de las madres.

Y cerró: “Un día, abrí la libreta de comunicaciones y vi una nota que informaba sobre la desvinculación de un profesor acusado de abuso sexual”.