Las “Separadas” ya definieron quién es quién desde Instagram

03/12/2019 - 20:55 Pura Vida

La vida de muchísimas personas se prolonga a través de las redes sociales, y la ficción, que se nutre de la realidad no puede dejar de cobrar protagonismo en ese mismo espacio.

Será por eso que “Separadas” la nueva serie que prepara Pol-ka para el 2020 con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Agustina Cherri, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez, usó Instagram para permitirles a los personajes que cobrarán vida gracias al talento de los actores, presentarse con un resumen sobre quiénes son, con un corto video.

“Les habla Martina Rivero. Me dijeron que venga acá, pero todavía no sé por qué. Aprovecho y les cuento a todos los que preguntan sobre mí que soy DJ y la música es mi pasión. El deseo es lo que pone en marcha mi vida”, se escuchó decir a Celeste Cid en su posteo.

Kloosterboer también fue al grano: “Acá Luján Alcorta. Me citaron y me están haciendo esperar... para no sentir que pierdo el tiempo, aprovecho y les cuento que soy abogada especialista en divorcios, soy una mujer independiente y workaholic”.

Por su parte, Cherri se presentó como Romina Baldi, de 30 años, “Oficial de policía. Nací en Floresta. No sé qué hago acá, pero les aviso que no tengo antecedentes. Soy una mina simple”, resumió.

Mientras, Antonópulos se explayó: “Mi nombre es Clara Rivero. Lo más sagrado es mi familia y lo dejo todo por ellos. Creo firmemente que lo más importante para una mujer es ser una buena esposa y madre. Conservadora de alma, siempre busco mantener las formas y criar a mis hijos de la mejor manera que puedo. Mientras espero por acá, aprovecho y chusmeo en qué andan mis hijos en Instagram”.

Julieta Zylberberg será Paula Kaplan. “Ahora que tengo un tiempito aprovecho para mover un poco las redes y les cuento que soy CM por naturaleza. Nací con un teléfono en la mano. Ah y les cuento otra cosa! Tengo una hija de 17 años, Roma, a quien quiero con todo mi corazón”, comentó.

Y Gimena Accardi le dará vida a Caro. “Nací en Bariloche y tengo una hermana relindaaa. Me dicen que no tengo filtro, pero no sé a qué se refieren... no me extrañen...en unos días nos vemos.. ya siento que los quiero mucho”, reveló su personaje. La lista de presentaciones terminó con Julieta Nair Calvo. “Soy Inés Fernández, un gusto! Vivo con mi hermana Caro, a quien amo más que a nadie en este mundo. Soy personal trainer así que si buscan alguna rutina ya saben dónde encontrarme”, adelantó.