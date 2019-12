Lizy volvió a mirar con ternura su pasado

03/12/2019 - 21:11 Pura Vida

Si hay algo que caracteriza a Lizy Tagliani es la constante mirada a sus raíces, a su pasado, con respeto y agradecimiento. Y con ese espíritu logró conmover una vez más a los 4 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram con el posteo de una foto que la muestra subida a un triciclo, cuando era un niño y aún lo llamaban Edgardo Luis Rojas. “Fui un niño muy feliz”, escribió a modo de epígrade y a los pocos minutos recibió 80 mil “me gusta”. Luego agregó: “Espero ser una vieja agradecida y copada”. Y con esa frase volvió al presente, cuando ya es Lizy Tagliani, la peluquera que aprendió a tomar las oportunidades que la convirtieron, con mucho esfuerzo propio, en una de las humoristas más queridas del mundo del espectáculo y la exitosa conductora del ciclo de entretenimientos de Telefé, “El Precio Justo”.

Y su niñez la conecta con los familiares que estuvieron presentes durante su desarrollo. Por eso recordó con mucho cariño a su abuela Gregoria, también con una tierna imagen. “Mi abuela Gregoria y yo. Que linda era... Extraño sus tortillas con queso, que escondía en un lavarropas que no andaba para que nadie las comiera hasta que yo llegara a su casa ja, ja, ja”, posteó Lizy. Y nostálgica, concluyó: “Estás en mi siempre, abuela querida”.

Ahora que su carrera artística cobra cada vez más fuerza, Tagliani no dejar de reconocer que quien hizo de ella una persona perseverante fue su madre. “Sin ella, no podría haber hecho nada. Ella fue la que me impulsó, la que me acompañó, la que me enseñó a no discriminar, la que me hizo entender que yo no era ni más ni menos que nadie... Me acuerdo que, en aquel momento, se decía: ‘Yo te acepto como sos’. Y cuando alguien no me aceptaba, mi vieja me decía que nadie me tenía por qué aceptar. De última, si alguien no me aceptaba a mí, yo no aceptaba a esa persona y punto”, contó la actriz hace poco en una entrevista con Teleshow.

Aunque hay puntos de vista que la alejan de Florencia de la V, la lucha por los derechos de las personas trans logró hacerlas pensar en un posible proyecto laboral compartido. Coindicen en que es necesario “trabajar todas para representar y colaborar con las chicas trans”.