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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de diciembre de 2019

A LA 00.15 ATRAPA A UN LADRÓN

- 21:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

00.15 ATRAPA A UN LADRÓN

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


 TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 FOREVER HITS

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (R)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 ANNA KARENINA

08.02 LA BUENA MENTIRA

10.06 UN ÁNGEL ENAMORADO

12.13 CASANOVA

14.27 PARQUE JURÁSICO III

16.12 LA BUENA MENTIRA

18.16 PASIÓN POR LAS LETRAS

20.14 PARQUE JURÁSICO III

22.00 HULK, EL HOMBRE INCREÍBLE

TCM

06.18 EL GUARDIÁN

08.00 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 3 - EL PERIÓDICO DEL DOMINGO

13.09 EL PLANETA DEL TESORO

14.48 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

16.15 ADICTOS AL AMOR

18.01 PICNIC

20.12 LA PÍCARA PURITANA

22.00 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES

23.41 POSESIÓN INFERNAL

TNT

06.51 LILO Y STITCH

08.18 LA FAMILIA DEL FUTURO

09.55 HISTORIAS CRUZADAS

12.33 ZOOTRÓPOLIS

14.30 ESCUADRÓN SUICIDA

16.50 DÉJÀ VU

19.13 BATMAN INICIA

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

SPACE

06.00 LA RED

07.34 PERDIDO EN HONG KONG

09.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 3

10.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

11.30 HORAS CONTADAS

13.35 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

15.51 ESCAPE A LA VICTORIA

18.03 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.55 CONDENA BRUTAL

22.00 PRIEST, EL VENGADOR

23.37 ARENA. DESAFÍO MORTAL

CINECANAL

11.00 LOMBRICES

12.26 EL TRANSPORTADOR 2

14.01 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

16.08 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

17.54 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.56 CREPÚSCULO LA SAGA. AMANECER - P.2

22.00 UN LUGAR EN SILENCIO

23.35 LA MEXICANA

AXN

06.00 NCIS - T. 10 - EP. 8 - GONE

13.50 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 6 - THE APPRENTICESHIP

15.40 C.S.I. N.Y. - T. 1 - EP. 17 - THE FALL

18.25 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 16 - I HELU PU

20.15 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 6 - THE APPRENTICESHIP

22.05 NCIS - T. 17 - EP. 3 - GOING MOBILE

23.55 L.A.’S FINEST - T. 1 - EP. 13 - BAD GIRLS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

* LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS.

*EL REY LEÓN, 15 Y 18.30 (CAST. $80)

* 4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)

* EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS 21, MILONGA POPULAR.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)

HOY - 17:00 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP) HOY -19:30 hs (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 22:30 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY -16:30 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY -21:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP) HOY - 17:00 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) HOY -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt)


HIPER LIBERTAD

LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CAST. 2D 23:00

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D 22:30 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CAST. 2D 18:30- 20:30-

VENTA ANTICPADA

ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)

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