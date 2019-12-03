CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
00.15 ATRAPA A UN LADRÓN
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 FOREVER HITS
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (R)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 ANNA KARENINA
08.02 LA BUENA MENTIRA
10.06 UN ÁNGEL ENAMORADO
12.13 CASANOVA
14.27 PARQUE JURÁSICO III
16.12 LA BUENA MENTIRA
18.16 PASIÓN POR LAS LETRAS
20.14 PARQUE JURÁSICO III
22.00 HULK, EL HOMBRE INCREÍBLE
TCM
06.18 EL GUARDIÁN
08.00 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 3 - EL PERIÓDICO DEL DOMINGO
13.09 EL PLANETA DEL TESORO
14.48 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
16.15 ADICTOS AL AMOR
18.01 PICNIC
20.12 LA PÍCARA PURITANA
22.00 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
23.41 POSESIÓN INFERNAL
TNT
06.51 LILO Y STITCH
08.18 LA FAMILIA DEL FUTURO
09.55 HISTORIAS CRUZADAS
12.33 ZOOTRÓPOLIS
14.30 ESCUADRÓN SUICIDA
16.50 DÉJÀ VU
19.13 BATMAN INICIA
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
SPACE
06.00 LA RED
07.34 PERDIDO EN HONG KONG
09.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 3
10.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
11.30 HORAS CONTADAS
13.35 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
15.51 ESCAPE A LA VICTORIA
18.03 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.55 CONDENA BRUTAL
22.00 PRIEST, EL VENGADOR
23.37 ARENA. DESAFÍO MORTAL
CINECANAL
11.00 LOMBRICES
12.26 EL TRANSPORTADOR 2
14.01 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA
16.08 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
17.54 EL PRECIO DEL MAÑANA
19.56 CREPÚSCULO LA SAGA. AMANECER - P.2
22.00 UN LUGAR EN SILENCIO
23.35 LA MEXICANA
AXN
06.00 NCIS - T. 10 - EP. 8 - GONE
13.50 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 6 - THE APPRENTICESHIP
15.40 C.S.I. N.Y. - T. 1 - EP. 17 - THE FALL
18.25 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 16 - I HELU PU
20.15 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 6 - THE APPRENTICESHIP
22.05 NCIS - T. 17 - EP. 3 - GOING MOBILE
23.55 L.A.’S FINEST - T. 1 - EP. 13 - BAD GIRLS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
* LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS.
*EL REY LEÓN, 15 Y 18.30 (CAST. $80)
* 4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)
* EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS 21, MILONGA POPULAR.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)
HOY - 17:00 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP) HOY -19:30 hs (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 22:30 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY -16:30 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY -21:30 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP) HOY - 17:00 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) HOY -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt)
HIPER LIBERTAD
LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CAST. 2D 23:00
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D 22:30 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CAST. 2D 18:30- 20:30-
VENTA ANTICPADA
ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019
STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)