Lisandro Alzugaray podría tener minutos ante el “Lobo”

03/12/2019 - 22:24 Deportivo

El plantel de Central Córdoba arrancó ayer la semana de trabajos con una buena noticia: el volante Lisandro Alzugaray pudo entrenarse sin problemas a la par del grupo. Si bien el ex Atlético Paraná y Newell’s Old Boys ya había recibido el fin de semana pasado el alta médica (desgarro de 1 cm en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido ante Lanús, por Copa Argentina, el pasado 14 de noviembre) que ayer haya sido exigido y hay respondido satisfactoriamente es una buena noticia para el entrenador Gustavo Coleoni, que tiene pensado darle minutos de juego el próximo domingo en La Plata, ante Gimnasia, para que no llegue falto de fútbol oficial a la gran final de la Copa Argentina ante River Plate, el viernes 13 de diciembre a las 21.10 en Mendoza.

Durante lo que resta de la semana, Alzugaray será seguido bien de cerca para controlar su evolución y, si todo sale como está previsto, será incluido en la lista de concentrados para el encuentro ante el equipo que dirige DIego Armando Maradona.

La situación de los otros lesionados, Gervasio Núñez y Jonathan Bay, es diferente ya que aún no cuentan con el alta médica y prácticamente están descartados para el viaje a La Plata, pero todo apunta que podrán estar en Mendoza.