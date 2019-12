FÚNEBRES | 4 de diciembre de 2019

03/12/2019 - 22:28 Funebres

Fallecimientos

- Celi Honoria Carabajal de Coronel

- Aída María Cejas

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Luis Edmundo Vella, Luis José Vella, Carmen Abregu participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Sra. Anita y hacen extensivo a sus familiares especialmente a sus amigos Pitín y Copi. Elevan oraciones rogando por eterno descanso de su alma.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Las amigas de su hija Copi: Adriana, Helena, Patricia, Tessy y Tere acompañan a su familia en estos dolorosos momentos y ruega oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (NENA)

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Maria Josefina Acuña. Descanse con el Señor esperando la resurrección

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cra. Maria Josefina Acuña. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Colega, Cra. Maria Josefina acuña. Que descanse en la paz del Señor.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|.Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate, y su hija Josefina, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Dr. Luis Milet y su esposa Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|.Graciela Manzur, Lucrecia Helman y Sara Achaval participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga y ex compañera Chachi y acompañan a la familia con cariño en estos momentos de dolor.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Polo Mackeprang y flia participa con pena su fallecimiento y acompaña a la flia en estos momento de profundo dolor.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Sus fieles compañías: Norma, Laura, María, Lorena, Susana y Rosa les agradecemos sus hijos la atención recibida a nuestra madre. Invitamos a la novena que se realiza a partir del 3/12 en la iglesia la Merced a las 20.30 hs.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|.Guillermo Basbus, Victoria Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Luis A. Rezola, Patricia Passarell y familia, Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Ricardo Touriño lamenta el deceso de la mamá de su amigo Pitin y acompaña a sus familiares en este momento de tanto dolor.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a sus queridos hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos por tan irreparable pérdida.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Marily Pinto Bruchmann y su hijo Juan Pablo Navelino participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones por su descanso en paz y resignación para su familia.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Sara Arce de Liendo y sus hijos participan el fallecimiento de la querida Nena y acompañamos a sus hijos en este difícil momento.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Maria Marquez y su esposo José Storniolo, participan con profundo dolor y pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|.Gustavo Juárez Villegas, Silvia Argibay Garma y sus hijos María Magdalena, Joaquín y Nancy; Javier Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Salvador Catálfamo, su esposa Leticia Toledo y flia., Juana Catálfamo y flia, participan el fallecimiento de nuestra querida tía Nena. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CORONEL, CELI HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su esposo Muga Coronel, sus hijas Johana, Miriam y Viviana, hijo pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO CARILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Blanquita y Alfredo Juri despiden a Elsa y ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO CARILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Álvaro Juri y flia, Matías Abalos y flia; Mariano Juri y flia; acompañan a tu tío Bachi en este trance.

CASTILLO CARILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijos Josefina y Facundo Filippi; María Mercedes y José Luis Silvetti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria..

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, Jorge y María José y Mariano Gubaira, y nietos part. con profundo dolor el fallec. de Elsita y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Despido con cariño y gratitud a mi querida y apasionada profesora, que me enseñó a amar la Literatura, el Frances, el Latin, y el Griego, además de los muchos valores que trasmitió. Un abrazo al cielo, una inagotable gratitud y la alegría de haber compartido parte del camino. Mariana Castiglione y José Luis Navarro.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Ricardo Giménez, Patricia Omill, Jeremías y Rosario, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, Ruben Giménez, Victor Feijoo, Silvia Giménez y flia., y Ricardo Giménez, Patricia Omill y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Viviana Moreno, sus hijos Roberto, Florencia, Facundo y Lucas y sus nietitos despiden a Elsita con inmenso amor. Descansa en paz amiga querida. Te extrañaremos.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Descansa en paz, Dios ya te cobija con su manto de amor. María del Huerto Brevetta y Jorge Bertolotti, despiden con profundo pesar a su querida tia Elsa y acompañan en este difícil momento a su marido Rubén y a la familia.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Antenor Ferreyra, Sara Achaval, Antenor y Milagros, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elsita y acompañan a toda la flia. con mucho cariño en estos momentos de dolor.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Maria Analia Brizuela de Ruiz, sus hijos Maria Eugenia, Ana Valeria, Mariano Eduardo y Maria Julia Ruiz, sus hijos politicos Pedro Ruiz Omeñaca y Alejandra Yuchnievich, nietos Mariano Federico y Juan Sebastian Ruiz, participan el fallecimiento de su querida amiga Elsita y acompañan a su esposo Ruben y demás fliares, por tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina, Marcelo y Maria José y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elsita y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Amiga querida te decimos hasta pronto y ponemos en tu corazón nuestra familia para que intercedas por ella. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, sus hijas Maria Eugenia, Lucrecia, Laura, Magdalena y Mercedes con sus respectivas familias, te despedimos con mucho cariño y acompañamos a tus seres queridos rogando por el terno descanso de tu alma.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su querida amiga Elsita. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Malena Arce participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Cecilia López Pasquali de Balmaceda y flia despiden con mucha tristeza a Elsita, elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Clarita López Pasquali de Araya junto a su familia participan con profunda pena el fallecimiento de Elsita, querida amiga y oran por su descanso en paz.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera una distinguida docente de esta casa de estudios, a quien recordaremos siempre por su amor y defensa de las lenguas clasicas y del Humanismo Mercedario. Elevamos oraciones en su memoria para su pronto encuentro con Cristo Rederntor y Nuestra Señora de la Merced.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Marta Zavaleta, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amiga Elsa. Rogamos por su descanso en paz.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposo Ruben y flia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Guillermo Lozano participa su fallecimiento. Acompaña a sus familiares y eleva oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Leopoldo, Susana, Isabel y María Lilia Giuggiolini participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Luis Abel Cisneros, María Lilia Giuggiolini y María Victoria Cisneros Giuggiolini participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Lucrecia Cortigiani e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. María Rosa Rimini de Avendaño (a), sus hijos Baltazar, María Rosa, Magdalena, Francisco y Juan Santiago y sus respectivas familias participan con profunda pena el fallecimiento de la entrañable amiga Elsita y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a Rubén con cariño y oraciones.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, Maria Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con cariño a su esposo Rubén y a sus hermanas, Silvia y Dorita, en el dolor y la oración.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. La Pía Unión de Santa Teresita del Niño Jesús, de la Catedral Basílica, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga y permanente colaboradora. Abraza a su esposo y flia en el dolor, e invita a las Misas que en su querida memoria se celebrarán diariamente a las 20.30.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Siempre estarás en nuestros corazones Elsita, Olga Cisneros, Susana Fortuna y Marilé Casado. Elevamos oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Comisión directiva, directora pedagógica, profesoras, personal administrativo y alumnos de la Alianza Francesa de Santiago del Estero, con profundo dolor participan el fallecimiento de la querida Elsita y acompañamos a su esposo Rubén en este doloroso momento.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sara Arce de Liendo participa su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Mónica Martilitotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Elsa. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Cdor. Juan M. Beltramino y su esposa Cdra. María Inés López Moreno, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos, María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Pipi Tótaro y María Rosa Gómez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de su matriculado Cr. Rubén Alfonso Giménez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa del Cr. Rubén Alfonso Giménez. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de su Colega Cr. Ruben Alfonso Gimenez. Que descanse en la paz del Señor.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a su esposo y hermanas en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria y piden por resignación para su familia.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Maria Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, Maria Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil, participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Rubén y sus hermanas en este difícil momento.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Carlos B. Weyenbergh e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Elsita y acompañan a su esposo Ruben en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Lia Valdini Renteria de Sarmiento, sus hijos Silvina y Mariano con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de Elsita y acompañan a su esposo Ruben y sus hermanas Silvia y Dorita en tan dificil momento.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Los amigos de Bachi de los Jueves; Pichon, Suarez, Gustavo, Seba, Puma, Alfredo y Yocca, participan el fallecimiento de Elsita y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Gustavo Basbús, Maria Jose Giovanniello y sus hijos Gaston, Adolfo y Augusto, participan con dolor el fallecimiento de Elsita.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Ana María Castiglione, María Inés Castiglione y Carlos Toia; Ana Lía Rezola y José Luis Castiglione participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rubén en este momento de pesar.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, Marcela Susana Soria y Nora B. Díaz de Grupalli participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Propietarios y empleados de Papeleria Basbús, participan el fallecimieento de la esposa del contador Rubén Gimenez.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Blanca Alicia Moises y flia., participan el fallecimiento de la esposa del querido amigo Bachy y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus amigos Susana de Pinto, Mario Pinto y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus amigas Graciela Rojas Alcorta de Jorge, Selva Rojas Alcorta de Alegre y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. "Querida hermana, descansa en paz. Dios y los Angeles te reciben en su Reino". Sus hermanos Dora Elena, Silvia Cristina y Ramon Agustin Castillo Carrillo, despiden con profundo dolor a su amada hermana Elsa. Acompañan a su esposo Rubén en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Victor Manuel Feijoo, Silvia Gimenez Benavente y sus sobrinos Rodrigo, Valentina, Maria Elena, Remo, Maria Alejandra y Martin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, Jose Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Ramiro Santillán Zavalia y familia, participa con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a Ruben y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Julio Walter Neder y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Participan con profundo dolor: Juan Domingo Ribotta, su esposa Lucia Brevetta, sus hijos Juan Francisco Ribotta, Miguel Ingancio Ribotta, María Inés Ribotta, Matias y nietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Rubén y familia en estos tristes momentos. Rogando al Padre la reciba en sus brazos dándole el descanso eterno.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA

CEJAS, AÍDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/19|. Sus hijos Ricardo y Mario Cejas, su hija pol Rosa Catan, sus nietos María, Jose , Juan, Maria , Yessica , Veronica, Ariel y Fabian participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11en el cementerio Los Flores. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

IBÁÑEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. "Recíbela Señor en tu Reino y brille para ella la luz que no tiene fin". La asociación San Lucas y el párroco Alejandro Gordillo y toda la comunidad de Santo Cristo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de una fiel hermana Lina Juárez. Elevan oraciones en su nombre.

OVEJERO, ÁNGEL CASPIRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Sus hijos Angela M. Ovejero de Mendez y flia., Sandra Ovejero de Juárez y flia., Adriana Ovejero e hijos, Viviana Ovejero e hijos, Erik Ovejero e hja, Arualdo Ovejero, Alba Ovejero de Juarez y esposo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo: Rioja 2630 Bº Industria. EMPRESA SANTIAGO.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus hermanos Adriana, Guillermo, Julio, Carlos, Maria Esther y Daniela, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su hermana Daniela Zarazaga, Edric Daniel Ciappino y Carlos A. Ciappino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su hermana Adriana Zarazaga de Cuello, su cuñado Jose R. Cuello y sobrino Dr. Gastón Cuello, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su hermano Julio César Zarazaga, su cuñada Teresita y sus sobrinos, Belén, Julio, Julia y Camila, Yernos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su hermano Carlos Horacio Zarazaga y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su hermana Maria Ester Zarazaga de Cura, su cuñado Enzo Cura, sus sobrinos Maria Angelica, Miguel Angel, Facundo y Lizandro Torrez Zarazagga, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sus primos Mario Fambusatti y Judith Anelli, sus hijos Nicolás, Eugenia, Agostina y Antonella, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Su tío Aroco Gómez, su prima Marisa, sus sobrinos Emilia y Lucas e hijos Genaro y Benicio participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino de los cielos y acompañan con infinito cariño a su esposo, hijos y hermanos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Y todo el que cree no morirá jamás. Dra. Teresita Santillán y Sandre Mignone, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de la querida Susana. Elevan oraciones en su memoria. Julia Bertolotti y sus cuñados Sandra, Maria José, Jorge, José Maria Cruz, cuñados políticos Ariel, Betina, Lorena y sobrinos.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Pedro Toloza y flia., mi más sentido pésame a su esposo, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Gabriel Simonetti y su esposa Analia Aftyka, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Diego y flia.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Beatriz Carrera de Simonetty, sus hijos Gabriel, Eugenia, Emilio e hijos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a suS hijos Diego y familia.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Roque Argañaras, Marcela Tragant, sus hijos Juan Manuel y Francisco, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Ana Castellini y Gustavo Ledesma, sus hijas Florencia, Fernanda y Luciana, Héctor y Luis y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Susana Abud y Ricardo Cruz, sus hijos Gonzalo y Lourdes, Florencia y Valentina y oraciones en su memoria. Acompañan a Pipi y sus hijos.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Carlos Tragant y Marcela Pinto y su hijo Facundo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pipi y sus hijos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. "A ti Señor levanto mi alma. Dios mío en ti confío. Cielo Noguera y Zulema Ruzo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amiga Susana. Elevan oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Familia Chamorro, vecinos de sus hijos Diego y Carola acompañan en su dolor. Ruegan una oración en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Nancy Ledesma, Diego y Saúl Carrizo participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de su amiga y la despiden con tristeza, rogando consuelo para su esposo Pipi, sus hijos Guillermo, Diego, Sofía, nietos, amigos y familiares.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Gonzalo, Fernando, Diego, Mario Noriega, Rodrigo, Nadia, Mariela, Marce Guzmán, Hernán, Marce Centeno, Ángeles, Marce Zerda, Mayra, Florencia, Matías, Cristina, Anita, Gustavo, Nacho, Víctor Billordo, Sandra, Víctor Micol, Walter , Néstor, Osvaldo, Carlos, Dante, Mario Maidana, Eduardo, Marianella, Viviana y María José participan del fallecimiento de la señora esposa de su compañero José Cruz.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Francisco Pérez Nazar participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Adriana y eleva oraciones por su eterno descanso en paz.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Los amigos y ex compañeros de 5ta 1ra. De la escuela Nacional de Comercio de su hermana Adriana participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Aldo Santillan y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Susy y pedimos a Dios consuelo para su familia.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. "Recíbela Señor en tu Reino y brille para ella la luz que no tiene fin". la familia Morello participa con profundo dolor ante irreparable pérdida y acompaña a su esposo e hijos y demás familiares en este duro momento. Eleva oraciones en su memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. El secretariado de la Asociación Bancaria (SEB) seccional Santiago del Estero y sus afiliados participan el fallecimiento de la Sra. madre del secretario Diego Cruz Zarazaga y acompañan a su familia con oraciones por su eterno descanso.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Hugo Luna, su esposa Hayde, su hija Susana Luna y flia, Ale Luna Abac participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Susy fuiste una amiga difícil de olvidar. Quedará el recuerdo de años compartidos. Descansa en paz. Dra. Mónica Caliz de Mattar, Ing. Hugo Mattar y Dr. Marcelo Mattar, despiden sus restos y acompañan el dolor de su esposoSantiago e hijos Guillermo, Diego y Sofía. Sus restos fueron sepultados el 3/12 en Parque de la Paz.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Francisco Povedano e Isabel Sanchez y flia., participan el fallecimiento de Susana y acompañan a su esposo y sus hijos, rogando encuentren consuelo a tan inesperada partida. Rogamos que en paz descanse.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Ricardo Acosta y Marta Sanchez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en el dolor que les causa esta partida. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ, FELIPE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/06|. "Señor, te encomendamos el alma de tu hijo Felipe Mario para que reciba junto a ti, perdónale los pecados que hubiese cometido por su humana fragilidad. Su esposa Fany Josefina Cisterna, su hijo Gabriel, hermanos, tíos, primos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº Sáenz Peña.

GALLO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleió el 4/12/18|. A un año de tu partida, desde otro lugar sigues estando y vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu compañera Cristina, tus hijos y nietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs en la capilla San Cayetano para rogar por el eterno descanso de su alma.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Su padre Mario García, sus hermanos, sobrinos y hermanos políticos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

GARCÍA, SERGIO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Tengo muchos besos y abrazos guardados, charlas imaginarias, a veces pienso que llegas a casa aunque quiera mentirme en ocasiones para que la tristeza no me invada y asimilar de vez en cuando que no estás. Siempre pensando en vos extrañándote mucho mi vida. Su novia Blanca y su hija Luna, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

SASSANO, LUIS MARÍA Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/15|. A cuatro años de tu partida sigues presente en nuestros corazones. Te extrañamos y rogamos que te encuentres en la compañía de Dios, nuestro Señor en la gloria eterna. Su esposa, hijos y nietos y demás familiares invitan a la misa a efectuarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ROBLES, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/01|. Papá, hoy se cumple un año más de tu partida junto a Dios y nosotros aquí te extrañamos como si fuera ayer que nos dejaste, pero sé que desde allí nos proteges. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que te dé el descanso y la paz eterna. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan a dieciocho años de su partida. Se ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CHAPARRO DE GÓMEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Te fuiste al Reino de Dios pero tu presencia y tu esencia sigue en nuestra memoria, fuiste una gran mujer con un corazón de oro, amorosa con todas las personas que te rodeaban. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Su esposo Marcelo Gómez, sus hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares invitan al responso el día jueves 5/12 a las 10 hs en cementerio Parque de la Paz

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARABAJAL, PETRONA DE JESÚS

MORALES, HIPÓLITO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Horacio Cordero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UZZANTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. La familia de José Manuel Santa Cruz, Marta Maccio, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MALDONADO, RAMÓN ANTONIO (Cansino) (q.e.p.d.) Fallecio´el 1/12/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la portera de la institución, Marta Maldonado. Choya

MALDONADO, RAMÓN ANTONIO (Cansino) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. La comisión directiva de la Asociación cooperadora de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del hermano de la tesorera de este grupo, Marta Maldonado. Choya.

MORALES, RAQUEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/9|. Su esposo: Juan Carlos Galván, sus hijos Marcela, Juan Carlos, Eliana, hermanos Ramón, Romina, Anita, Patricia, Fabián y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30hs en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo: A. Herrera y Mailin (S.V.) Clodomira. Empresa Santiago.