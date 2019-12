Por cuarto año consecutivo organizan “Una Navidad Diferente” y el “Cumpleaños de Jesús”

03/12/2019 - 22:59 Santiago

Por cuarto año consecutivo, la comunidad de la parroquia Santo Cristo, bajo la coordinación del padre Alejandro Gordillo, organizan “Una Navidad Diferente” y el “Cumpleaños de Jesús”, para el próximo martes 24 y miércoles 25, respectivamente.

La intención es que, un año más, aquellas personas que se encuentran solas, o no cuenten con los recursos necesarios para organizar la cena de Nochebuena, tengan un espacio con quién compartir y recibir amor. El punto de encuentro será una vez más, la plaza que se encuentra al frente de la parroquia del barrio Mosconi.

“Por cuarto año consecutivo estamos organizando ‘Una Navidad Diferente’ y el ‘Cumpleaños de Jesús’. Al igual que los cuatro años anteriores vamos a brindar la cena de Nochebuena a aproximadamente a 60 personas, pero además, para aquellos que no quieran llegarse a la plaza a compartir con los demás, por diferentes motivos, nosotros les llevaremos una vianda. Son muchas más las viandas que debemos repartir (suelen llegar a 150), que los que asisten a la fiesta. Sabemos que muchas veces, por vergüenza, por temor o por no salir de sus hogares, prefieren que les alcancemos la comida en sus hogares y nosotros así lo haremos, porque nuestra intención es que esa noche, la vivan de forma especial, en donde quiera que se encuentren”, expresó el padre Alejandro Gordillo en diálogo con EL LIBERAL.

Al mismo tiempo, el sacerdote analizó: “Esta fiesta que hacemos es porque queremos que nadie se quede sin festejar el nacimiento de Jesús, el Mesías; que nadie pase este día solo. Si no tienen con quién pasarlo, los invitamos a que se acerquen a nosotros. Y aclaramos que es una fiesta para todos, sin distinción de clases sociales, ya que hay gente que no es de escasos recursos pero que lamentablemente por distintas circunstancias no tienen con quien brindar ese día. Entonces, a todos ellos los invitamos a compartir nuestra mesa”.

Multitudinario

Sobre la fiesta del 25, que comenzará a las 21, el padre Gordillo sostuvo: “El plato fuerte será el miércoles 25, en el ‘Cumpleaños de Jesús’, del que participan unos 300 chicos aproximadamente. Habrá torta, payasos, juegos, sorteos, además de comida y golosinas. Será un verdadero cumpleaños”.

Piden donaciones para la cena y la fiesta del 25

Impulsados por el deseo de vivir “Una Navidad Diferente”, de transmitir su verdadero significado y de compartir con quienes menos tienen, es que se armará una mesa larga en la que no faltará nada.

Para poder lograr el objetivo un año más es indispensable contar con la ayuda de todos los solidarios.

Se necesita comida (como empanadas, pizzas, ‘sanguchitos’, kipes, etc.); bebida, que no sea alcohólica; dulces (tartas, garrapiñadas, turrones, budín, maní con chocolate, etc.), vasos, platos, servilletas, y bandejitas descartables; tablones, sillas, tachos para el hielo, horno pizzero, freezer; ropa y juguetes; regalos para todas las edades; dinero para comprar regalos.

El punto de recepción de donaciones es la parroquia Santo Cristo, del barrio Mosconi.