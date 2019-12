Panaderos locales adhieren a propuesta para congelar por 6 meses precio del pan

04/12/2019 - 00:30 Economía

El secretario general del Centro de Industriales Panaderos (CIP) local, Roberto Llanos sostuvo que en la última reunión trimestral realizada por la Federación Argentina de Industriales Panaderos (Faipa) esta semana, analizaron la posibilidad de congelar por seis meses el precio del pan, a la par que remitieron al futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, una propuesta en ese sentido. Cabe destacar que el valor sugerido en el precio del pan, se encuentra entre los $90 a $100 en la actualidad en la ciudad capital.

Llanos señaló: “Esta propuesta ha surgido de la reunión trimestral de la Faipa, hemos enviado la nota al futuro ministro de Desarrollo Social y esperamos después que asuma el 10 de diciembre una respuesta, creo que puede ser factible”.

Comentó que la propuesta de Faipa apunta a congelar el precio del pan por seis meses mientras que no aumenten los servicios y siempre que la bolsa de harina no supere los mil pesos. El representante del sector explicó que el planteo surgió en base a la realidad que se está viviendo, no solamente la industria panadera sino también la gente a la cual le cuesta cada vez más llevarse el pan a la mesa.l