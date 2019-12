Los colegios privados prevén ajuste entre un 40 y 50% en las cuotas el año próximo

04/12/2019 - 00:46 Economía

Los aranceles de los colegios privados durante el 2020 tendrán un alza de hasta un 50%, porcentaje que aún no se terminó de definir en algunos de ellos por la crisis económica actual y ante la expectativa de cuál será su evolución hasta el cierre de año, según indicaron distintos representantes legales de colegios de esta Capital.

El año pasado, durante este último mes de 2018, la mayoría de los colegios ya tenían definido no solo el porcentaje de aumento de la matrícula del año siguiente, sino también el ajuste de los aranceles del año lectivo siguiente.

En cambio, ahora, el escenario devaluatorio, la caída del consumo y el atraso de salarios ante la inflación, llevaron a recalcular los porcentajes para el 2020. Más aún cuando en la educación privada, se fija un porcentaje de aumento para todo el año siguiente. En este año, por ejemplo, la suba de aranceles fue de un 30%, pero la inflación cerrará por arriba del 55% y los salarios, subieron 44%.

Para la Dra Erika Keller, representante legal de un colegio privado, “nosotros estimamos el aumento de los aranceles entre 45 y 50% -para 2020- porque venimos retrasados. El año pasado hemos aumentado un 30% -en los aranceles previstos para 2029- y los sueldos han aumentado un 40%, entonces hemos quedado con los aranceles retrasados en relación a los incrementos salariales que ha habido y no hemos movido los aranceles”.

No obstante, ante esa experiencia, dijo que “este año sí nos vemos obligados a acomodar un poco los aranceles porque si no, no nos están cerrando los gastos. Los incrementos salariales, los aumentos impositivos y los gastos en servicios se nos ha aumentado bastante. Por ello aumentamos los aranceles un 50%”.

“Cada vez es más difícil congelar el arancel”

A su turno, el Dr. Diego Basualdo, representante legal de otro grupo de colegios, señaló que “hasta ahora, el incremento evaluado fue de un 40% sobre los aranceles de este año, pero a medida que pasan los días, nos preocupa más el fijar un monto que, además, no se va a mover durante todo el año próximo”.

Agregó que “intentaremos no movernos de esa proyección del 40%, pero no lo hemos definido aún”. Por lo pronto, ese 40%, sería la base del aumento que, podría aumentar.

“La verdad que nos tiene preocupado el sostenimiento del servicio, cada vez es más difícil ‘congelar’ los precios”, ante la situación inflacionaria señaló.l