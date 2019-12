Joao Rodríguez: “En fases anteriores llegamos de punto”

04/12/2019 - 02:12 Deportivo

La final de Copa Argentina ante River representa un gran desafío para Central Córdoba. Y más allá de que el “Millonario” llega como favorito a la cita del 13 de diciembre en Mendoza, a Joao Rodríguez, delantero del “Ferro”, eso no le preocupa. “Hemos llegado las dos fases anteriores como punto y se ha visto lo que ha sucedido. Entonces lo manejamos con tranquilidad a este rol, todo el mundo sabe el potencial que tienen ellos (por River), nosotros llegamos con mucha humildad, mucho trabajo, mucho respeto, pero en la cancha somos once contra once y cuando suene el silbato todo tendrá que ocurrir adentro del campo”, avisó el colombiano.

Joao evitó seguir hablando del partido ante River porque antes su equipo debe enfrentar a Gimnasia. ¿Cómo se hace para no perder la concentración ante tamaño desafío que se avecina? “De la misma forma que venimos manejando el partido con Huracán, que fue posterior al partido que le ganamos a Lanús para obtener el cupo en la final de la Copa. Como enfrentamos el partido del domingo ante Rosario Central. Y así nos estamos preparando de la mejor manera para afrontar el partido con Gimnasia, paso a paso, para así estar más tranquilos dando pasos seguros y firmes”, respondió.

“Después que acabe el partido contra Gimnasia nos enfocaremos en la final de la Copa que es una linda oportunidad para todos nosotros, para la hinchada, para lo que es el club y trataremos de estar a la altura, es la idea. Pero trataremos de hacer lo mejor posible primeramente el domingo”, reiteró.

Maradona

Diego Armando Maradona despierta una enorme admiración entre los futbolistas argentinos. Y en los extranjeros no es la excepción, aunque Rodríguez no quiere obnubilarse con la figura del entrenador del próximo rival. “Todos sabemos lo que fue y la dimensión que tiene Maradona. Lo que fue como jugador, lo que significa para el fútbol, pero nosotros vamos centrados en el objetivo, en la cancha somos once contra once y tenemos que hacer valer nuestras condiciones para sacar los puntos que es la idea de nosotros”, explicó.

“Sabemos que es un partido de seis puntos, muy importante para nosotros. Como todos los partidos de la Superliga, éste será muy competitivo y parejo, tenemos que estar concentrados los 95 minutos que dure el juego y no pestañar. Será disputado pero trataremos de colocar condiciones con la pelota para así quedarnos con los tres puntos”, completó.

Disfruta de su adaptación y quiere ganarse más minutos

De a poco, Joao Rodríguez va ganando minutos de juego y su aporte es importante para el equipo, como pasó el domingo último ante Rosario Central. “Me siento muy bien, apto para poder aportarle al equipo desde la posición que me toque. Físicamente me siento muy bien, trabajando día a día para estar a tope cuando llegue la oportunidad, como lo he hecho cuando me ha tocado”, contó el colombiano.

En cuanto su adaptación a Santiago y al fútbol argentino, dijo: “Me siento muy bien, muy cómodo, muy tranquilo, muy contento, todo se está dando de la mejor manera, el equipo anda bien, personalmente me siento bien, trabajando para generar un poco más de minutos en lo personal pero todo gracias a Dios se está dando muy bien”.

La falta de gol de los delanteros no es algo que lo preocupe a Joao. “Una cosa importante es que el equipo genera mucho. Por ahí sí hay que ser un poco autocríticos y en algunos partidos hemos tenido para ser más concretos y contundentes y no hemos tenido esa puntería tal vez. Pero sin desmerecer que es un equipo que tiene una buena cuota goleadora, tanto en el torneo como en la copa, por eso estamos en las instancias que estamos”, manifestó.

“Entonces hay que tener tranquilidad, el gol lo puede hacer el delantero o como ocurrió el fin de semana pasada que lo hizo Hugo, que juega de central. El equipo en cuanto a eso está muy tranquilo, trabaja día a día y no es una preocupación para nosotros porque tenemos jugadores de mucho potencial”.l