Para Alfredo Ramírez, lo de Central Córdoba no es sorpresa

Alfredo Ramírez permanecerá por siempre en el recuerdo y el cariño de los hinchas de Central Córdoba. No solo por el penal decisivo en el ascenso a Superliga ante Sarmiento, en Junín, si no por su jerarquía y calidez humana. Hoy en Platense, el “Oveja” agradece ese afecta y asegura que no es sorpresa que el Ferro esté en la final de la Copa Argentina.

“La temporada pasada fue una actuación dignísima, perdimos por penales contra un equipo de Primera (Gimnasia La Plata, posteriormente subcampeón) en un encuentro que nos había tenido como protagonistas y merecedores del triunfo. La vara estaba muy alta con relación a la Copa Argentina, pero el equipo demostró solvencia en cada presentación hasta llegar a la final. Es justo que se hayan clasificado y creo que se podía pensar en la previa porque el trabajo que hacen los lleva a cumplir los grandes objetivos”, señaló el volante, en una entrevista con el sitio oficial de la Copa Argentina.

Consultado sobre cómo vive la previa de esta definición de su ex equipo ante el “Millonario”, respondió: “La previa la vivo tranquila porque me relajo al no estar defendiendo esos colores. Pienso que River es el mejor equipo argentino de la actualidad, con jugadores desequilibrantes en todas sus líneas. Central Córdoba deberá agruparse bien y ser corto para evitar sufrir ese poderío rival. Tendrán que buscar salir rápido de contraataque para poder explotar las posibilidades que genere”.l