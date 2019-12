Volvió el "Miami chileno": por la devaluación ya se vende todo 30% más barato que acá

04/12/2019 - 10:48 El Cronista

La devaluación del peso chileno contínua sin pausa como consecuencia de la crisis social que se vive en el país trasandino y ya superó su sexta semana. Hoy, cada dólar se compra a 850 pesos chilenos.

Por esto, el banco central chileno tuvo que realizar la mayor intervención en dos décadas en el mercado cambiario: inyectó US$ 20.000 en el mercado luego que en los últimos días de noviembre cayera a US$ 828, aunque luego subió.

"Más allá del nivel alcanzado por el tipo de cambio, que en parte importante refleja una mayor incertidumbre, la rapidez y sucesión de movimientos en la misma dirección han generado una volatilidad (cambiaria) que se estima excesiva", dijo la institución en un comunicado.

La crisis anterior Luego del fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue en octubre de 2002, cuando se registró el valor histórico más bajo de la divisa chilena: cotizó a 761 pesos chilenos por dólar.



En la práctica, esto quiere decir que el cambio es más favorable para aquellos argentinos que decidan a ir de paseo o tour de compras.







En electrónica, puntualmente, es donde se encuentran las mejores ofertas, con una diferencia de hasta 30%: los celulares, por caso, están hasta US$ 100 menos en Chile que en la Argentina: el Samsung Galaxy A9 cuesta US$ 585 acá y US$ 471 del otro lado de la cordillera; mientras que el Xiaomi Mi A3: US$ 200 dólares versus US$ 282. Y el Motorola One Vision US$ 325 contra US$ 211 en Chile.



Una TV de 50" Samsung acá en el país está US$ 680 (con una pequeña rebaja) contra US$ 470 en las Tiendas París chilenas (sin contar las promociones).

En cuanto a computadoras, la variedad en Chile es siempre más extendida que en la Argentina. Una Notebook Lenovo 15,6" Core i3 4 GB 1TB está $ 42.000 (US$ 660) acá y en Chile 450.000 (poco más de US$ 500).





Una consola Sony PS4 Slim 1TB en Chile cuesta US$ 410 aproximadamente mientras que en la Argentina arriba de US$ 600 (cada una trae juegos incluidos que difieren de un país al otro).