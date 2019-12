Dolor y repudio por el homicidio de "Don Goyo", vecino de El Cuadrado

04/12/2019 - 16:29 Policiales

Tras conocerse la noticia de un robo seguido de homicidio de un hombre de unos 70 años, en la localidad de El Cuadrado, departamento Juan Felipe Ibarra, vecinos expresaron su dolor en la comunidad y en las redes sociales. Se trata de Gregorio Coria, "don Goyo", como lo conocían en la zona.

Según se desprende de la causa, por el hecho hay al menos un detenido, Daniel Fernando Tejeda (26), quien viajaba en una moto por ruta 116 en compañía de otro masculino que murió en el acto tras un supuesto choque con un equino.

Sobre el aprehendido, se sospecha que junto al fallecido asaltaron violentamente a Coria en la madrugada de ayer para robarle el dinero de la jubilación, tras lo cual se dieron a la fuga. En el camino, habrían tenido el accidente que terminó con la muerte de Manuel Ernesto Gómez (23).

Dolor en las redes

Una vecina identificada como Marcela Paz, describió a don "Goyo", y se lamentó de su triste final.

"El era Gregorio Coria, más conocido como Goyo, de mi querido Cuadrado dónde nací y me crié, dónde se podía vivir en paz, donde nos conocemos todos, pero la maldad llega a todos lados. A este pobre hombre lo mataron para robarle su jubilación porque otra cosa no tenía. No había necesidad. Todos saben quien era Goyo, una persona sin maldad, sin prejuicio, querido por todos.

Todos saben quienes son los ratas que hicieron la maldad. Hace muy poco en plena inundación desvalijaron su casita llevando sus pocas pertenencias, todo el barrió dijo 'fulano es' pero nadie actuó. Ahora lo mataron.

Nos dicen que exite el cielo y el infierno, espero que así sea. Que Dios te tenga en la Gloria Goyito, seguro Dios tiene preparado el mejor lugar porque en este mundo no tuviste maldad".