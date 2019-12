El nuevo DT, Carlos Tevez y más: las mejores frases de Juan Román Riquelme

04/12/2019 - 18:48 Mundo Boca

Juan Román Riquelme estuvo en Intrusos, con Jorge Rial, y brindó una jugosa entrevista en la que habló de todo lo relacionado con el Mundo Boca. Desde el juego hasta el futuro de Carlos Tévez en caso de que la fórmula Ameal-Pergolini se imponga en las elecciones.

A continuación, las frases más destacadas del “último 10”:

- “El lunes les cuento quién va a ser el técnico. Nosotros tenemos todo. Hasta los que van a entrenar a las Inferiores”.

- “No nos gustó mucho ver a un 9 de volante. Queremos que Boca sea protagonista”.

- “Me venís invitando hace un montón. Esta semana es muy importante para mi club. Estoy muy agradecido que me dejen estar acá”.

- “Es parte del juego. Uno cuando toma una decisión como esta, sabe que va a pasar esto. Orgulloso porque creo que tomé la mejor decisión para mi club”.

- “Hace muchos meses venimos armando esto con mis compañeros, Battaglia, Delgado, Cascini. Estamos muy preocupados. Estoy últimos años fueron los 4 peores de mi club”.

- “Los de River no pueden estar mejor. Hace seis años no pensaban en alcanzarnos. Si Flamengo no lo daba vuelta en dos minutos, hoy estaban 6-5”.

- “Soy una persona que piensa mucho. Si un día quiero ser presidente, tengo que estar preparado”.

- “Yo quiero que Boca gane siempre. Pedí que estuvieran todos juntos. Sabía que era complicado. No se pudo. Hago lo que siento y creo que está bien. Pasó lo que pensaba, que era imposible que se pudieran juntar todos”.

- “Mi postura es ayudar al club. El día que se perdió en Madrid pensé que había muchas chances de volver al club”.

- “El día después de la famosa entrevista, se comunicó conmigo el oficialismo. Y Ameal, que habló con mi representante, y creo que algo de eso puso mi hermano hace unos días. A Beraldi le tengo mucho cariño pero después de la entrevista se comunicó conmigo. Daniel y mi hermano se han juntado con el oficialismo y con Ameal después de aquel día. Pudimos escucharlos a ellos”.

- “Desde la Primera hasta el fútbol femenino. Para mí en la vida lo principal es aprender. Soy un agradecido, tengo 41 años y soy una afortunado”.

- “Es importante hacer un nuevo gimnasio, cambiar las luces. Pero lo más importante es ganar. Trato de ser normal, que la gente entienda por qué nos queremos involucrar en el club. Creemos que podemos ayudar”.

- “No voy de presidente, va Ameal. Yo de fútbol puedo ayudar. Cada uno usa su estrategia. Yo soy hincha de Boca y les digo la verdad”.

- “Estamos muy cerca el domingo y cada uno usa su mejor forma. Si vos preguntás quién fue el mejor presidente de nuestro club, te van a decir Macri. Fueron años soñados. Y los últimos años fueron los peores de la historia de nuestro club. Hablo de lo futbolístico. Tan simple como eso”.

- “Hablaban de que el único que podía torcer la elección era yo. Y se gana por un voto, así que tenemos muchas chances. Yo soy de Don Torcuato y Capital está cada día más linda. Les pedimos que el domingo sea una fiesta. Tenemos que ser 40 mil 50 mil y que Larreta y Santilli nos ayuden a que sea una fiesta”.

- “Tenemos que aprender a disfrutar. ¿Miedo de que pase algo? No, no va a pasar nada y va a ser una fiesta. Se los ve con muchas ganas de ir a votar. Es el único día que somos los dueños del club. Si van con la camiseta anulan el voto y con un tatuaje se tienen que tapar. Lo de las caretas fue triste. Fui un simple jugador de futbol que intentó darle las mayores alegrías al fútbol”.

- “Todo el país sabe que tenemos que ganar nosotros. Hay que decir la verdad, ja. Tenemos que ser 40 mil y que voten de la mejor manera”.

- “Quiero que votar sea una fiesta. Mi hija puede ir a votar y va a ir por primera vez con sus amigas. Y va a ser una fiesta. No tengo dudas”.

- “Si voy atrás 60 días decían que si iba con el oficialismo ganaba Ameal. Si vos a las 12 me decís que no ganamos, no te va a creer nadie”.

- “Yo voy con Ameal y ni un café me pagó todavía. Hay que ir con la realidad. Yo me reuní con el presidente que está hoy hace nueve meses. Los tres que se postulan quieren que me haga cargo del fútbol. Hablamos dos o tres horas. Terminó la reunión y se fueron. Angelici me pidió unos botines para su museo. Le pregunté a Agustín porque lo mío es todo de él. Me dijo que sí y se los di. Les dije que iba a atender a los demás. Cuando tomara una decisión, la iba a hacer saber”.

- “¿Por qué Ameal? Creo que lo expliqué al comienzo. Fue Angelici el que dijo que con él no volvía nunca más. Con Ameal tengo una relación. Fuimos campeones y perdió las elecciones. Pensaban que iba a salir a apoyarlo, pero ahora ya no soy futbolista. Creo que deportivamente esta es la gestión más mala de nuestro club”.

- “A mí no me molesta nada, no le hago mal a nadie. Te hago preguntas normales y me sorprende estar en este lugar, pero está divertido. Yo como asado, tomo mate. Hablo con mis amigos. Me quedo solo y voy pensando cómo tengo que hacer las cosas”.

- “Se van a agarrar de un montón de cosas. El como presidente me votó en contra cuando me tenían que renovar. Él dijo 'mientras yo sea presidente de Boca, no vuelve más'. Las cosas cuando vas para atrás hablan por sí solas. Es insólito que Angelici se enoje conmigo”.

- “Con Maradona fuimos compañeros en el 97. Tuve la suerte de disfrutar del futbolista más grande del mundo junto con Messi. Fuimos compañeros seis meses y después nunca más. Fui afortunado de jugar con él y con Messi. Después lo que haga con su vida y diga no me interesa.No me meto en lo que hace ni en lo que dice. Cada uno es libre de decir lo que quiera”.

- “Los hinchas de Boca lo queremos mucho a Tevez. Todavía puede darle mucho al club. Tiene que recuperar la alegría de jugar. Salimos de lugares humildes y cuando nos sentimos en esos lugares, sacamos ventaja”.

- “Si el recupera la alegría de jugar como cuando era chiquito, saca ventaja. Esperamos ganar. A Tevez lo quiero siempre. Tengo que pensar en mi club y ser respetuoso de los jugadores que nos dieran alegría. Se tiene que retirar de la manera que lo tiene que hacer”.