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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de diciembre de 2019

A LAS 23.45 INCONVIVENCIA

- 21:02 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 LA PEÑA DEL PELADO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.43 LO MEJOR PARA ELLA

09.11 FRÍO DE PERROS

11.08 WINTER, EL DELFÍN

13.18 EL GRINCH

15.19 LO MEJOR PARA ELLA

17.46 WINTER, EL DELFÍN

19.56 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

22.00 AMERICAN PIE 2

23.58 TODO SOBRE MI DESMADRE

TCM

07.30 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 9 - AL REVÉS

14.07 PICNIC

16.04 LA PÍCARA PURITANA

17.41 EL SECRETO DE VIVIR

19.55 ASESINATO EN LA CASA BLANCA

22.00 POSEÍDOS

TNT

07.15 LA FAMILIA DEL FUTURO

08.51 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

11.02 AVIONES

12.35 DUELO DE TITANES

14.49 DÉJÀ VU

17.12 LOS INCREÍBLES

19.25 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.00 MIEDO PROFUNDO

23.36 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

SPACE

06.22 LA SALVACIÓN

07.59 HORAS CONTADAS

09.59 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

12.06 PRISIONERA DEL ESPACIO

13.53 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA

16.03 FURIA DE TITANES 2

17.52 CONDENA BRUTAL

19.57 IP MAN 3

22.00 AL FINAL DEL TÚNEL

CINECANAL

11.06 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE

DÓLARES

12.42 LOS VIAJES DE GULLIVER

14.15 EL VIDENTE

15.59 CORRER O MORIR

18.04 ESPIANDO A LOS VECINOS

19.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO

22.00 AL DIABLO CON LAS NOTICIAS

23.57 SIN ESCAPE

AXN

06.00 HAWAII-FIVE-O - T. 3 - EP. 3 - LANA I KA

MOANA

11.00 NCIS - T. 10 - EP. 1 - EXTREME PREJUDICE

13.50 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 8 - THE

WHEELS ON THE BUS

15.40 C.S.I. N.Y. - T. 1 - EP. 18 - THE DOVE

COMMISSION

18.25 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 18 - LEKIO

20.15 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 8 - THE

WHEELS ON THE BUS

23.00 THE BLACKLIST - T. 7 - EP. 4 - KUWAIT

23.55 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 7 - EP. 12 - CORE

VALUES


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30

(CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST.

$80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP.

INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES,

21.15 (ESP. INCAA $50)

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 6 DE DICIEMBRE,

A LAS 22, MASTER STROKE

PRESENTARÁ UN TRIBUTO A

QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, DE LA

ESCUELA DE DANZAS DE STELLA

FOCHESATO.

QUINCHO PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO

DEL FOLCLORE” CON LOS

RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ

ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN

ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL

CREPÚSCULO, LA BANDA DEL

RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y

CANTO “TRINO”.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL

(2D) AVENTURA (+13AÑOS)

05/06/12 - 17:00 hs (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA

YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS)

DURACION: 92 Minutos

05AL 11/12 - 19:30 hs (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D)

ACCIÓN (ATP)

05/12 -21:30 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/06/12 -16:40 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN

(2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

05AL11/12 -19:10 hs (cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

05/12 -22:00 hs (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

05/12 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

21:50 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

05/06/12 - 17:20 hs (Cast)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

05AL11/12 -19:30 hs (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA(ATP) 05/12 -22:00 hs (subt)

LA REYNA DE LA NIEVE (2D)

ANIMADA(ATP) 05/06/12 -16:10 hs (cast)

18:00 hs (cast) 19:45 hs (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR

(2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

05/12 -21:30hs (subt)


HIPER LIBERTAD

El BUEN MENTIROSO APTA 13

AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA

(CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 18:10

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOBINABLE ATP

CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 22:30

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