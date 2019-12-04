CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 LA PEÑA DEL PELADO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.43 LO MEJOR PARA ELLA
09.11 FRÍO DE PERROS
11.08 WINTER, EL DELFÍN
13.18 EL GRINCH
15.19 LO MEJOR PARA ELLA
17.46 WINTER, EL DELFÍN
19.56 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
22.00 AMERICAN PIE 2
23.58 TODO SOBRE MI DESMADRE
TCM
07.30 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 9 - AL REVÉS
14.07 PICNIC
16.04 LA PÍCARA PURITANA
17.41 EL SECRETO DE VIVIR
19.55 ASESINATO EN LA CASA BLANCA
22.00 POSEÍDOS
TNT
07.15 LA FAMILIA DEL FUTURO
08.51 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
11.02 AVIONES
12.35 DUELO DE TITANES
14.49 DÉJÀ VU
17.12 LOS INCREÍBLES
19.25 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22.00 MIEDO PROFUNDO
23.36 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
SPACE
06.22 LA SALVACIÓN
07.59 HORAS CONTADAS
09.59 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
12.06 PRISIONERA DEL ESPACIO
13.53 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA
16.03 FURIA DE TITANES 2
17.52 CONDENA BRUTAL
19.57 IP MAN 3
22.00 AL FINAL DEL TÚNEL
CINECANAL
11.06 DR. DOLITTLE 5. EL PERRO DEL MILLÓN DE
DÓLARES
12.42 LOS VIAJES DE GULLIVER
14.15 EL VIDENTE
15.59 CORRER O MORIR
18.04 ESPIANDO A LOS VECINOS
19.55 UNA NOCHE EN EL MUSEO
22.00 AL DIABLO CON LAS NOTICIAS
23.57 SIN ESCAPE
AXN
06.00 HAWAII-FIVE-O - T. 3 - EP. 3 - LANA I KA
MOANA
11.00 NCIS - T. 10 - EP. 1 - EXTREME PREJUDICE
13.50 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 8 - THE
WHEELS ON THE BUS
15.40 C.S.I. N.Y. - T. 1 - EP. 18 - THE DOVE
COMMISSION
18.25 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 18 - LEKIO
20.15 CRIMINAL MINDS - T. 8 - EP. 8 - THE
WHEELS ON THE BUS
23.00 THE BLACKLIST - T. 7 - EP. 4 - KUWAIT
23.55 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 7 - EP. 12 - CORE
VALUES
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30
(CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST.
$80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP.
INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES,
21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 6 DE DICIEMBRE,
A LAS 22, MASTER STROKE
PRESENTARÁ UN TRIBUTO A
QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, DE LA
ESCUELA DE DANZAS DE STELLA
FOCHESATO.
QUINCHO PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A
PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO
DEL FOLCLORE” CON LOS
RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ
ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN
ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL
CREPÚSCULO, LA BANDA DEL
RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y
CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL
(2D) AVENTURA (+13AÑOS)
05/06/12 - 17:00 hs (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA
YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS)
DURACION: 92 Minutos
05AL 11/12 - 19:30 hs (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D)
ACCIÓN (ATP)
05/12 -21:30 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/06/12 -16:40 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN
(2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
05AL11/12 -19:10 hs (cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
05/12 -22:00 hs (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
05/12 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
21:50 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
05/06/12 - 17:20 hs (Cast)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
05AL11/12 -19:30 hs (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA(ATP) 05/12 -22:00 hs (subt)
LA REYNA DE LA NIEVE (2D)
ANIMADA(ATP) 05/06/12 -16:10 hs (cast)
18:00 hs (cast) 19:45 hs (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR
(2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
05/12 -21:30hs (subt)
HIPER LIBERTAD
El BUEN MENTIROSO APTA 13
AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA
(CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 18:10
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOBINABLE ATP
CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 22:30