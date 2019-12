Pinky no hará su último programa en la TV Pública

04/12/2019 - 21:09 Pura Vida

Este año, la icónica conductora televisiva Lidia “Pinky” Satragno había regresado a la televisión para compartir el ciclo de archivo y entrevistas, “Memorias desordenadas”, junto a su sobrina Kari Araujo, los sábados por la TV Pública.

El ciclo preveía 10 emisiones, pero los problemas de salud de Pinky, que se agudizaron tras la viralización del video de una grabación adonde se la veía dormida, le impedirán estar en el cierre.

“Tiene una enfermedad que surgió prácticamente cuando comenzaba este programa”, reveló su hermana, la exmodelo Raquel Satragno, en diálogo con el programa “Confrontados” de El Nueve.

Y agregó: “Antes se sentía mucho mejor; después apareció un Parkinson que le dificultó más el habla y la ha consumido un poco”.

Pero además, según reveló su hijo, Gastón Satragno en “Los Ángeles de la Mañana”, Pinky tiene “principio de alzheimer”.

El programa, que fue una idea de Marcelo Araujo, buscaba darle a Pinky la oportunidad de repasar su propia historia en la televisión con entrevistas a distintos personajes. Sin embargo, el video que se viralizó terminó afectándola, ya que mientras estuvo internada un par de días en el Sanatorio de Los Arcos, adonde su salud logró estabilizarse y volver a recuperar movilidad, siguió por la televisión todo lo que se decía de ella, y no le gustó cómo se vio.

No obstante, el ciclo también le regaló buenos momentos, según lo reconoció su hermana. “Esto le dio vida y fue muy feliz con todas las visitas que tuvo (en el programa). Todos los invitados le demostraron su amor y cariño. Esta semana estuvo en la tapa de personajes de Gente y fue feliz reencontrándose con Mirtha (Legrand), Susana (Giménez), con todos los famosos que la conocen y la quieren. Ella disfruta cada cosa que hace y merece respeto; hay muchas generaciones jóvenes que no saben quién fue. Me duele verla así porque ella ha sido tan hermosa. Ella estaba bien cuando esto empezó, pero la muerte de su hijo Leonardo fue un disparador tremendo. Encima el Parkinson avanza semana a semana de manera tremenda. Ella se está despidiendo”.l