FÚNEBRES | 5 de diciembre de 2019

Noemí Cristina Luna de Gómez

Luisa del Valle Castillo

Walter Sebastián Moreno (La Banda)

Lelia Myriam Juárez

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe... he llegado a mi fin". 2º Timoteo 4:6. Amigas de su hija Copi: Gladis Anelli, Marta Azar, Gladis Andrade, Silvia Gómez, Chichi Vazquez, Cecilia Soria y Marcela Serrano. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Heberto Gómez Omil, Martha Delgado, Mariano y María Julia participan el fallecimiento de la mamá de su colega, compadre y amigo Pitín. Que descanse en paz.

ALFANO DE ACUÑA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Dr. Rosendo Allub y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de sus amigos Pitin y Copi. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Tessy Calvo Vozza de Montenegro, te despide con oraciones recordando momentos vividos en nuestra niñez y adolescencia. Descansa en paz.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos; María Cecilia, Blanca Inés, Susana, Enrique y sus respectivas flias. Comparten el dolor de su esposo Rubén y ofrecen oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Imelda Rojas participa con dolor su fallecimiento y abraza a sus primas Silvia y Dorita y demás familiares con mucho cariño. Que el Señor conceda a Elsita el descanso eterno.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela; Victor y Silvia; Ana María; Carlos y Cecilia, Lucas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argñaras; Maria Mercedes y Gustavo Zavalia; Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana, nietos y bisnietos, paricipan con dolor el fallecimiento de Elsita y acompañan a Rubén en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Querida Elsita, tus alumnos de 1º B 1981 del Bachillerato Humanista participamos con profundo dolor tu partida, quedaran en nuestra memoria los mejores recuerdos vividos con nuestra maestra única y especial. Te despedimos con todo el amor y cariño que sos merecedora.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell lamentan profundamente su fallecimiento.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|.Ernesto Granda y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Francisco Berdaguer y su esposa María Lastenia Atterbury participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/19|. Su esposo Ramón Ponce Sus hijos Orlando, Cristian, Luis, Mabel, hijos políticos Adriana, Silvia, Devora, Ramón, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio de Manogasta. Cob. Norcen Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

CEJAS, AÍDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Veteranos de Estudiantes (C-55), participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro jugador y gran amigo Mario Cejas. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LELIA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Su esposo Ramon Carballo, hijos Jorge, Franco, Andres, Pamela, nietos y demas familiares. Sus restos serán Inhumados Hoy 11 hs. en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA DE GÓMEZ, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/19|. Su esposo: Eduardo Gómez, sus hijos: Débora, María y Oscar Gómez, hijos pol. y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. del Rosario. ORG. AMPARO S.R.L. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amiga Susana y ruegan oraciones en su querida memoria.

ZARAZAGA DE CRUZ, ALBA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé, Ariel y sus respectivas familias; Marta Anelli, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este dificil momento.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Humberto Alfredo Bravo, sus hijos Luisa y Erasmo Bravo, su hija política Felisa, sus nietos Sergio, Andrea, Marcia y Rocío, sus bisnietos Fiorela y Joaquín invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José, Bº Belgrano a las 20:30 hs. un año de su partida a la Casa del Señor.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. " En Dios, solo el descanso de mi alma, de Él viene mi salvación". (Salmo). Sus hermanos Gladys y Rafael y sus primos y sobrinos invitan a rogar por el en la misa a celebrarse hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs, en ocasión de cumplir el tercer mes de su deceso.

HERRERA, DELIA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/06|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hace descansar". Su hija Cecilia, sus hermanos y sobrinos la recordaran hoy con motivo de un nuevo aniversario de su cumpleaños en la misa de Catedral Basílica a las 20.30 hs.

SANDOVAL, NÉSTOR GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su esposa Marta, sus hijas Daniela, Cecilia y María Laura Sandoval invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VALLEJO, DARÍO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Querido hijo te fuiste inesperadamente dejando un gran vacíio en mi corazón. Tu partida fué un golpe demasiado fuerte, en realidad no lo esperaba, es imposible no estar triste. Algún día nos volveremos a encontrar y no nos separaremos más. Te amo y te amaré por siempre. Tu desconsolada madre Noemí, tu esposa Selva, tu hija Lucrecia, hijo político Alvaro, nietas Giovanna e Isabella, tu hermano Walter Vallejo y sra., sobrinos y demás familiares, agradecen a los que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la pquia. San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

DÍAZ, HUGO FILIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/15|. "Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestras vidas". Tu muerte siempre será la mayor pérdida, que Dios te conceda la paz eterna, descansa en paz, nosotros sabemos que ahora estas bien. Tu esposa e hijos.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Su esposa Susana Mujica, sus hijos Susana, Claudia Y Walter Moreno, h/pol, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Su hija Susana y sus nietos Santiago, Paula, María y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Su hermana política Elsa Laud, y sus hijos Gordo, Ricardo y Mariel y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Acompañamos en este difícil momento de dolor a Lulu, hijos, hijos políticos y nietos, sus familiares: Juana P. de Robles, Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrián E. Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Personal Directivo, Docente y de maestranza del Jardín Nº 34 "Patito Coletón", acompaña con profundo dolor a su hija Claudia en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Hector Arjona y Lorena Sequeira, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por el descanso eterno de su ex compañero y estimado amigo " Bicho".

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Maria Cristina Romero y sus hijos María de los Milagros y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Graciela Martínez e hijos participan el fallecimiento del papá de su querida compañera Claudia. Envía sus saludos a su esposa Lulu y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Ya descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin".

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Cecilia Arias y flia, participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de su amiga Susi y acompaña a sus seres queridos, rogando por el eterno descanso de su alma.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Teresita Giannoni, Eugenia Barrón, Nela Amerio, Adriana Urrere, Marcela Eberlé, Gaby Gigena, Silvina Diaz Miguel, Cristina Romero y Cecilia Arias, lamentan profundamente su partida y acompañan con cariño a su amiga Susana y a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

CORRALES, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Sus hijos Roque, Rosa. h. politicos Hilda, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs., en el cementerio de Villa Robles. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.