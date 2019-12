Palabra del tesorero de Servisur: “Pensé que nos iban a matar”

05/12/2019 - 01:11 Policiales

A poco más de 3 semanas del violento atraco a dos empleados de la estación de servicio Servisur en la calle y a plena luz del día, uno de los tesoreros de la empresa accedió a hablar con EL LIBERAL, para revelar los dramáticos momentos que vivió a bordo del auto, con un delincuente encañonándolo y haciendo disparos al aire, a punto tal que aún hoy le cuesta conciliar el sueño.

-“¡Dame la plata, dame la plata, dame el bolso, pará el auto!”- son las 4 frases que todavía martillean en la cabeza de César Muñoz (45) uno de los dos tesoreros –el otro es José Benítez- que aquella mañana del martes 12 de noviembre, se encaminaban poco antes de las 8 y en un remís, rumbo al Banco Nación. Iban a hacer un depósito. Llevaban dos bolsos –dijeron- con $2.423.080. A solo unas cuadras de viaje, sobre la calle Dorrego, delincuentes los interceptaron y, a los tiros, les robaron el dinero. No hubo heridos. Pero Muñoz y su compañero, quedaron marcados por ese episodio.

Muñoz ahora está sentado en una oficina. La voz le tiembla cada tanto. Se refriega las manos. De a ratos, le cuesta hablar. Sobre todo cuando piensa en lo que podría haber pasado en un instante de aquella vertiginosa mañana: “Cuando el delincuente se va para la parte de adelante del auto y nos apunta, he pensado que tiraba para dentro del auto. He pensado que a nosotros nos pasaba algo. Que nos iba a matar”. Ahí su voz se quiebra, se hace apenas audible. Y solloza. Para adentro. Como queriendo no volver a revivir ese momento.

Las investigaciones policiales y judiciales desde aquel martes, lograron la detención de siete personas. Hace unos días, liberaron a tres de aquellos siete sospechosos. El viernes, la Fiscalía presentará los alegatos por los cuatro que aún están detenidos. A su vez, los propietarios de Servisur, se convirtieron en querellantes en la causa. Hasta esta semana, no se habían presentado como parte damnificada.

Muñoz, recuerda que aquella jornada se inició como tantas otras. “Mi jornada empieza siempre bien temprano. Poco después de las 6. Vengo a la administración central de la Solís y Belgrano. En la Tesorería, por lo general, está mi compañero. Vemos todas las cosas que tenemos para ese día, las obligaciones de pago y demás. Ese día teníamos que hacer una compra de combustible. Teníamos la necesidad de hacer temprano el pago a una petrolera para que pudiera liberar la carga del camión. Teníamos que hacer el pago en el Banco Nación y es complicado porque ahí cobra toda la gente y todos en la misma fila. Teníamos todo armado, además de otras diligencias”.

Agregó que “por lo general voy solo, pero cuando hay varias cosas para hacer vamos los dos” -por el otro tesorero-. Relató que terminaron de arreglar las diligencias que debían hacer y llamó a un remís. “Hace 7 años que este señor nos lleva a hacer diligencias, nos lleva carpetas, etc.”. Ese día, “bajamos y subimos al remís. Salimos por la Solís, tomamos la Belgrano y giramos en la Dorrego a la derecha para evitar los semáforos. Teníamos que bajar en el Banco Nación. Si íbamos por la Belgrano teníamos que entrar en la 9 de Julio, pero si tomábamos por la Dorrego, teníamos un solo semáforo en la Alsina y 24”.

Recordó que “doblamos por la Dorrego, todo iba normal. Pero antes de llegar a la 24 de Septiembre una camioneta se cruza delante del auto. No ha sido nada violento. En ese momento, se baja una persona de una moto”.

“¡Dame la plata, dame la plata!”

Muñoz sigue sentado, pero gesticula con las manos. Cuenta que el hombre que bajó de la moto “se ha puesto al lado mío, del lado del acompañante. Mi compañero iba atrás. Yo no llevaba nada. Mi compañero llevaba escondidos los bolsos en el asiento de atrás. Los bolsos eran para distintos banco. Pero el mío lo llevaba él atrás. Porque el asiento del auto no se podía correr. Iba todo atrás”.

En el mismo instante en que el hombre se baja de la moto, relató que “ahí ha empezado la locura, los gritos, con la pistola ha hecho disparos, para adentro del auto, que apague el motor. Primero ha hecho 2 ó 3 tiros al aire, del lado mío y ha empezado a gritar. Después, se ha ido para el otro lado, ha abierto la puerta y ha hecho un disparo al auto. Por lo menos 3 tiros ha hecho ahí”.

“¡Dame la plata, dame la plata, apagá el auto!” –cuenta Muñoz- era lo que repetía el asaltante. “Yo soy hipertenso, lo normal es que tenga 15 ó 16 de presión, pero ese día no sé. Era impresionante, porque después no podía ni sacar el teléfono, no podía hacer nada, ha sido una locura. No he visto para dónde han ido, mi compañero después, cuando ya se iban, él ha bajado a gritar que llamen a los bomberos, pero yo he quedado bloqueado”.

Destacó que los delincuentes “siempre me han tenido apuntando, a los gritos: “¡Dame la plata, dame la plata, dame el bolso, apagá el auto!” toda la hora a los gritos. Yo he visto uno que se ha bajado de la moto, he visto al que después ha ido a buscar a mi compañero. Ese mismo tipo después ha ido para adelante, ha hecho disparos en la óptica, para lado el amortiguador”.

A Muñoz lo impactó todo el devenir de los hechos. Pero más aún, “porque ha hecho un tiro dentro del auto, sí, era un estampido horrible. Después había vainas tiradas que dicen que era de una 9 milímetros. Mi hijo es policía y yo he visto lo que es una bala de 9 milímetros y a una distancia tan corta, si te pega, te hace pedazos la pierna”.

El tesorero cuenta que se quedó shockeado desde un primer momento. “He quedado mudo, duro cuando me empieza a gritar. No he hecho nada. Ha empezado a gritar y se ha ido para el otro lado, donde estaba mi compañero, le ha abierto la puerta y empezado a gritar de nuevo. Sabía que llevábamos los bolsos. Ha sido todo muy rápido, no sé en cuanto tiempo, no lo sé, ha sido muy rápido todo, una locura”.

Hubo un momento durante todo ese vertiginoso suceso de hechos en el que Muñoz temió lo peor: Que los mataran. “Cuando el delincuente se va para el frente del auto, apuntando con la pistola, he pensado que iba a tirar hacia adentro. He pensado que a nosotros nos pasaba algo. Que tiraba hacia adentro. Que nos iba a matar. He pensado que podía creer que no le queríamos entregar –la plata- aún cuando yo no tenía nada y me tiraba a mí”.

En medio de toda la confusión, Muñoz recuerda que el delincuente “ha hecho un tiro dentro del auto. No le ha pegado a nadie. Pero ha hecho tiros al aire y ha ido al frente y le ha tirado a la óptica. El auto tenía dos impactos, uno en la óptica y otro más abajo”. Pero también recuerda que hubo otro disparo más, a la altura del parabrisas.

“Todo era a los gritos, con una violencia verbal, no te dejaba reaccionar ni pensar, ni dimensionar el momento. Uno ahora se pone a pensar que podría haber sido más, él –el delincuente- podría haber pensado que yo tenía algo y no le quería dar y me disparaba”.

Vivir con el sobresalto

La vida de Muñoz no es la misma desde aquel día. Recuerda que “esa noche no he podido dormir, no he comido durante tres días. Por la noche me levantaba sobresaltado o ahora cuando me voy a mi casa y voy en remís. O, si me buscan y se para una moto al costado con alguien con casco, ya me asusto”.

Días atrás sufrió un hecho que describe la situación que está viviendo. “Hace unas noches, venía para Servisur en la camioneta por la avenida Belgrano y una moto con un hombre con casco se me ha parado al costado. El hombre me ha mirado y, nada. Me he tenido que parar a un costado para vomitar. Me queda esa impresión”.

Muñoz tiene una hija de 5 años y un hijo de 25 que es policía. El hecho que estén detenidos hombres que pertenecen y otros que pertenecieron a la fuerza en este caso, cree que debería servir para separar a policías buenos de los malos y no generalizar.

“Yo he visto –señaló- esclarecer arrebatos, por ejemplo que a una señora la habían volteado en la Roca y Pellegrini y al rato aparecieron las cosas, también en otro arrebato de celular, al rato ha aparecido por eso digo hay gente en la policía que trabaja muy bien y lo mismo en la parte judicial”.

Agregó que “con mi hijo que es policía siempre lo hablamos. Uno siempre aconseja para que siga por el buen camino porque no todos los policías son malos, tengo muchos primos que son comisarios, oficiales. El dice que ellos hacen las cosas bien, nosotros venimos de familia de uniforme, yo mismo iba a ser policía, había entrado al curso de oficiales pero la mujer de mi primer matrimonio quedo embarazada y yo no iba a quedar un año estudiando porque tenía que salir a trabajar”. l