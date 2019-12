Maradona espera por Insfrán para confirmar el equipo titular

05/12/2019 - 01:40 Deportivo

El entrenador de Gimnasia, Diego Maradona, aguarda una autorización para que el arquero Nelson Insfrán pueda jugar el domingo ante un rival clave en los promedios, Central Córdoba en el cotejo final del primer tramo de la Superliga (SAF).

Los dirigentes de Gimnasia realizaron una presentación formal ante la AFA y esperan que hoy se resuelva de manera favorable el pedido por el juvenil arquero, que fue expulsado por doble amarilla -en un evidente el error cometido por el árbitro Fernando Espinoza en el 1-1 frente a Banfield del último viernes.

De esta manera, de ser ratificado, Insfrán ocuparía nuevamente el arco junto a Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey; Horacio Tijanovich, Víctor Ayala, José Paradela y Matías García; Erik Ramírez y Nicolás Contín.

Por otra parte, el juez Fernando Espinoza fue sancionado por la Dirección de Formación Arbitral, de la cual está a cargo Federico Beligoy, y no dirigirá en la fecha 16 de la Superliga Argentina.

“Todavía no entiendo por qué Espinoza me sacó la primera amarilla, yo quiero creer que porque se supone que hice tiempo y después vino la roja”, declaró el juvenil arquero de Gimnasia La Plata.

A pesar de que se espera por la confirmación del boletín del Tribunal de Disciplina para que le retiren la segunda tarjeta amarilla, la expulsión de Insfrán y el penal cobrado perjudicó al “Lobo” en la lucha por la permanencia.

“A golpe de vista Espinoza vio que yo lo toqué, lo cobró y me expulsó. Nosotros estamos peleando con todo y errores comete cualquiera, pero este error nos perjudicó mucho”.

“Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza con el debut, todo el esfuerzo que hizo mi familia para que yo llegara acá y demás. Después me tapó un poco la bronca. Diego me dijo que me quedara tranquilo, que iban a hacer lo posible para sacarme la roja”, confirmó el arquero del “Lobo” que, de confirmarse la quita de la tarjeta amarilla, podrá estar a disposición de Maradona para enfrentar a Central Córdoba, en lo que será el último partido del año para el “Tripero” y una posible revancha para el juvenil guardameta. l