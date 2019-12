Logró sacarle una foto a sus 17 mascotas mirando a la cámara

05/12/2019 - 09:56 Mundo Web

Todo aquel que tiene una mascota sabe lo difícil que es conseguir que pose para que salga una buena foto. A pesar de eso, Kathy Smith de 30 años, y propietaria de ocho perros y nueve gatos, tuvo paciencia y logró lo que parecía imposible. Kathy pudo organizar un “retrato colectivo de su familia”, tarea que le llevó siete días y no se sabe cuánta paciencia y perseverancia.

De acuerdo a las declaraciones de Smith, no tuvo ninguna dificultad con los perros, que posaron obedientemente frente a la cámara, pero los gatos se negaban rotundamente a participar en la sesión.

Por otro lado contó que además de sus fotogénicos perros y gatos, también cuenta con cuatro periquitos, varios peces y un bebé erizo a su cuidado.

Según admitió, la foto ideal se le dio por casualidad, y justo de la captura, los gatos volvieron a ocuparse de sus asuntos.

Casi todas las mascotas de Katie son excallejeros salvados por ella.

Todo aquel que tiene una mascota sabe lo difícil que es conseguir que pose para que salga una buena foto.

A pesar de eso, Kathy Smith de 30 años, y propietaria de ocho perros y nueve gatos, tuvo paciencia y logró lo que parecía imposible. Kathy pudo organizar un “retrato colectivo de su familia”, tarea que le llevó siete días y no se sabe cuánta paciencia y perseverancia.

De acuerdo a las declaraciones de Smith, no tuvo ninguna dificultad con los perros, que posaron obedientemente frente a la cámara, pero los gatos se negaban rotundamente a participar en la sesión. Según admitió, la foto ideal se le dio por casualidad, y justo de la captura, los gatos volvieron a ocuparse de sus asuntos.

Por otro lado contó que además de sus fotogénicos perros y gatos, también cuenta con cuatro periquitos, varios peces y un bebé erizo a su cuidado.

Casi todas las mascotas de Kathy son excallejeros salvados por ella.



THEY SAID IT COULDN'T BE DONE









https://t.co/Z7NA4oZaO8