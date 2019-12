¿Cuánto cuesta alojar a los presidentes extranjeros el 10D?

05/12/2019 - 10:58 El Cronista

En dos "compulsas abreviadas por urgencia", la Cancillería contrató el alojamiento y los traslados de los Presidentes extranjeros que llegarán al país para participar del traspaso de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández el próximo martes.

En el pliego 26-0068-CDI19, para el "servicio de alquiler de vehículos de Alta Gama Blindados", resultó adjudicada la empresa Organización de Remises Universal por $ 183.200, el precio más bajo entre las dos ofertas presentadas.

El monto es por 10 servicios, seis de una hora de duración, dos disponibles 12 horas y otros dos por 24 horas.

En el pliego, elaborado por el ministerio a cargo de Jorge Faurie hasta el 10D, se aclara que los sedanes blindados deberán ser como mínimo modelos 2017 y contar con "características técnicas similares o superiores a los siguientes vehículos: Mercedes Benz Clase E, BMW Serie 5 y Audi A7". Y, por supuesto, contar con espacios para colocar dos portabanderas que identifiquen a cada delegación.

La otra contratación (26-0069-CDI19) es, según su título, el "Servicio de Alojamiento para la Transmisión del Mando Presidencial 2019". De los cinco hoteles que ofertaron, uno sólo quedó afuera, el Alvear.

Finalmente, por resolución, se llegó a la suma de u$s 25.826,37 ($ 1.607.691 al cambio actual) por todos los servicios, con las ofertas de cuatro firmas. Se tratan del Sheraton, al que se le abonarán u$s 9745,34; Consultrade S.A. (Emperador Hotel), unos u$s 12.342; Nuevas Fronteras S.A. (Intercontinental), otros u$s 2109,03; y South Convention Center(Hilton), por u$s 1630.

"Es relevante destacar que resulta necesario contar con más de un establecimiento hotelero que preste la cantidad de servicios a contratar, dado que por razones de logística y seguridad, no es posible alojar a más de mandatarios en un mismo hotel", especifica la licitación.

Las habitaciones pedidas se dividen en tres categorías: "A", 18 suites para Jefes de Estado (dos ambientes separados y amueblados con distinta funcionalidad); "B", "habitaciones aptas para ex Presidentes, Ministros de Relaciones Exteriores o Titulares de Organismos Internacionales"; y 30 "C", para jefes de delegaciones de menor rango.

En el apartado "Servicios y Ammenities" se remarca que los establecimientos deben contar con dos restaurantes para "proveer a diario servicio de desayuno, almuerzo y cena", room service las 24 horas, Wi-Fi, SPA, piscina habilitada, gimnasio, entre otros extras; y aquellas habitaciones en las que se alojen Presidentes o "Miembros de Casas Reinantes" deberán tener disponible "el servicio de mayordomo o Butler".