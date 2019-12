Cardoso y Morúa: “Queremos mantener vivas las canciones de Queen”

05/12/2019 - 20:53 Pura Vida

“Mis viejos siempre escuchaban Queen. A raíz de eso, a mí me llamaba la atención Freddie Mercury. Sumado a que soy cantante, desde chico siempre lo hice, todo esto llevó a apasionarme por este grupo. Desde esa perspectiva, siempre me fue natural, siempre escuché Queen. Y el comienzo de la banda se dio naturalmente. Yo soy fanático de Queen desde chico”.

Quien se expresa de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , es Emanuel Caradoso, voz y líder de Master Stroke, banda que rinde tributo a Queen y que esta noche, en Terraviva, realizará su primer show en Santiago.

Caradoso, acompañado por Brian Morúa (guitarrista) participó de una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL. El músico está feliz por el gran momento que atraviesa Master Stroke.

“Al principio empezamos como un juego para ver qué pasaba a raíz de los primeros videos que hicimos de forma casera, hasta que Brian May compartió en sus redes sociales uno de nuestros covers y fue una locura. Estamos agradecidos por esto y también a la gente que acepta nuestra propuesta musical”, resaltó Caradoso.

El grupo nació durante el 2016, y ese mismo año saltó a la popularidad luego que el propio Brian May, guitarrista de la legendaria banda, hiciera público en sus cuentas de Twitter y Facebook el cover hecho por los argentinos “Lily of the Valley”.

Esos comienzos fueron integrados por Ema Cardoso en voz y Brian Morua en guitarra. A base de covers como “Nevermore”, “Play the game” o “Now I here”, iniciaron este camino, bendecido por un Queen original, los argentinos se distinguen entre los mejores mundialmente.

“Nuestra premisa es mantener vivas las canciones de esta gran banda que es Queen; somos un grupo de fanáticos que quiere brindarle al público un espectáculo con la mejor calidad posible”, remarcó.

Caradoso y Morua añadieron: “Nosotros tratamos de dar un vuelco y proponer de otro lado lo que es un tributo a Queen y a la vez también está bueno que haya distintas alternativas. Quizás hay gente que va a ver a “Dios Salve a la Reina” porque su puesta es más desde el vaso que tenía arriba del piano, las luces... Está bueno, porque quizás si nosotros fuésemos una réplica de otro tributo no le encontrarían mucho sentido. Está bueno la diversidad de propuestas”.

Una aprobación inesperada

¿Qué significó para la banda que el propio Brian May destacara el trabajo de ustedes?

Fue algo impensado, e incluso fue como la génesis de lo que ahora es Master Stroke porque, al principio, esto empezó con el guitarrista, que también se llama Brian. Nos dijimos ¿por qué no grabamos unos videos, y sobre las pistas de Queen vos grabas tu guitarra y yo las voces, y lo subimos a Internet?, pero era sólo por el hecho de que nos gusta Queen. Con los primeros videos empezamos a tener buena respuesta de la gente; y no me olvido más que el tercer video, a las pocas horas, Brian May lo estaba retuiteando en su cuenta y lo subió a su Facebook oficial. La verdad fue algo que no lo podíamos creer y lo tomamos como una señal, tenemos que hacer algo con esto. Empezamos a buscar músicos y terminó conformada lo que es hoy Master Stroke, con los cinco integrantes.

En verano harás temporada con Rapsodia Bohemia Sinfónico, de Ángel Mahler, y con la particularidad de que estará incluida toda la banda.

Eso también fue algo increíble. Es el poder que tiene hoy la tecnología, las redes sociales y uno no lo cuantifica hasta que se dan las cosas. Esto fue gracias a internet. El socio de Mahler, Luis Pascual, fue a una tienda de música, empezó a comentar su proyecto y justo el vendedor de ese local conocía a Master Stroke a través de las redes sociales y le pasó nuestro material. Pascual nos conoció así y se lo mostró inmediatamente a Ángel Mahler. Unos días después me llama para felicitarme y contarme el proyecto que tenía de Rapsodia... El cómo se fue gestando también fue de una manera increíble, y agradezco un montón su generosidad. Y, ahora, como bien lo dices, en enero y febrero, vamos a hacer temporada en Mar del Plata con la incorporación de todos los músicos de Master Stroke.