Victoria Ojeda, en la piel de Gilda y con su música, llevará “alegría” a La Banda

05/12/2019 - 21:19 Pura Vida

Victoria Ojeda sabe que su decisión de volver a cantar, tras alejarse por un tiempo para terminar sus estudios y recibirse de Psicóloga, fue acertada. Y desde el 5 de octubre pasado, al frente del conjunto de música tropical “Banda Victoria”, comenzó a transitar nuevamente los escenarios, tal como lo hacía cuando era niña o cuando fue integrante de Las Mullieris. Y para su regreso eligió a Miriam Alejandra Bianchi, popularmente conocida como Gilda.

Identificada con la vida y el sentimiento artístico de Gilda, Victoria regresará hoy a los escenarios, en un restó céntrico de La Banda, para cantar los clásicos de la intérprete de “No me arrepiento de este amor”, pero además hará un adelanto de los temas que formarán parte del primer disco de “Banda Victoria” que editará en febrero próximo.

“Al disco lo tomo como algo muy personal. Me he alejado muchos años de la música. Ahora que he vuelto, mi idea era hacer lo que realmente me gusta: llevarle alegría a la gente. El disco tiene que ver con esas cosas pendientes. Desde chica he recorrido caminos, proyectos, géneros musicales, cantar folclore y también dedicarme, en una época, a ser violinista solamente”, resaltó Victoria quien, además, adelantó que presentará este espectáculo en Santiago el próximo viernes 13 y en La Banda el viernes 20.